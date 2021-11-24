Müge Anlı'nın kardeşini görenler şoke oldu! Öpmelere doyamadı...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, erkek kardeşi ile gündeme geldi. Anlı'nın kardeşi Mert Efe'yi görenler, gözlerine inanamadı.

ATV ekranlarında sunuculuğunu yaptığı programı ile popüler bir hale gelen Müge Anlı, herkesin güvendiği isimlerin başında yer alıyor.

Güçlü kişiliği ile dikkatleri üzerine çeken Anlı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabı açtı ve kısa süre içerisinde 1 milyondan fazla takipçi sayısına ulaştı.

Herkese yardım etmeye çalışan, olayları aydınlatan ve kayıpları bulan Anlı, her hareketiyle gündem oluyor.

Başarılı sunucunun özel hayatını ve ailesini merak edenler, kardeşi Mert Efe'yi gündeme getirdi.

Anlı'nın kardeşini gören hayranları şaşırırken, iki ismin birlikte ATV'de çalıştığı ortaya çıktı.

MÜGE ANLI'NIN KARDEŞİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla uzun yıllardır izleyici karşısına çıkan Müge Anlı'nın erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı'nın "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının editörlüğünü üstlendiği öğrenildi.

Müge Anlı kardeşi hakkında konuşarak, "Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum." demişti.