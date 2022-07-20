Petrol
106
-1.26%
Euro
18.0266
0.32%
Dolar
17.5886
0.17%
Altın
966.96
0.07%
Borsa
2515
0.53%
Bitcoin
414.173
8.15%
BTXN Coin
7.53
2.58%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Müge Anlı'nın kızı şoke etti! 'İkizin gibi'

    Başarılı gazeteci ve sunucu Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya'nın son halini görenler şaşkına döndü.
    • 20.07.2022 - 12:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Müge Anlı'nın kızı şoke etti! 'İkizin gibi'

    ATV ekranlarının en çok izlenen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı, kariyer hayatı boyunca başarılara imza attı.

    Kalbi uzun zamandır boş olan Müge Anlı, geçtiğmiz ay canlı yayında yaptığı açıklamayla izleyicilerine bir müjde verdi.

    Özel açıklamalarda bulunan başarılı sunucu, İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu.

    Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla evleneceğini duyuran Müge Anlı, aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle evlendi.

    Evlendikten sonra Instagram hesabında soyadını Yüzbaşıoğlu olarak değiştiren Anlı'nın özel hayatı ise sevenleri tarafından takip edilmeye başladı.

    Aynı annesi

    Tüm bu yaşananların ardından gözler Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızına çevrildi.

    Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya'da annesinin izinden gidiyor.

    2002 doğumlu olan Lidya Koç Üniversitesi'nde Hukuk bölümünde okuyor.

    Lidya'nın son hali ise annesine benzetildi.

    Müge Anlı nın kızı şoke etti! İkizin gibi #1

    Müge Anlı nın kızı şoke etti! İkizin gibi #2

    Müge Anlı nın kızı şoke etti! İkizin gibi #3


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye, en çok Instagram kullanan 6. ülke
    Teknoloji

    Türkiye, en çok Instagram kullanan 6. ülke

    Sanal Dünya ayrıcalıklarına ücretsiz ulaşın!
    Metabot

    Sanal Dünya ayrıcalıklarına ücretsiz ulaşın!

    MEB ücretli öğretmenlik 2022/23 başvuruları başladı mı? Nasıl yapılır?
    Eğitim

    MEB ücretli öğretmenlik 2022/23 başvuruları başladı mı? Nasıl yapılır?

    Görüş Bildir