Müge Anlı'nın kızı şoke etti! 'İkizin gibi'

Müge Anlı'nın kızı şoke etti! 'İkizin gibi'

Başarılı gazeteci ve sunucu Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya'nın son halini görenler şaşkına döndü.

ATV ekranlarının en çok izlenen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı, kariyer hayatı boyunca başarılara imza attı.

Kalbi uzun zamandır boş olan Müge Anlı, geçtiğmiz ay canlı yayında yaptığı açıklamayla izleyicilerine bir müjde verdi.

Özel açıklamalarda bulunan başarılı sunucu, İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu.

Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla evleneceğini duyuran Müge Anlı, aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle evlendi.

Evlendikten sonra Instagram hesabında soyadını Yüzbaşıoğlu olarak değiştiren Anlı'nın özel hayatı ise sevenleri tarafından takip edilmeye başladı.

Aynı annesi

Tüm bu yaşananların ardından gözler Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızına çevrildi.

Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya'da annesinin izinden gidiyor.

2002 doğumlu olan Lidya Koç Üniversitesi'nde Hukuk bölümünde okuyor.

Lidya'nın son hali ise annesine benzetildi.