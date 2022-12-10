Müge Anlı'da meşhur olan Zeynep Ergül Tiktok'ta ortaya çıktı

Kayıp kızını bulmak için geldiği televizyon programında söylediği sözlerle ikonlaşan Zeynep Ergül, Tiktok'daki görüntüsü yeniden gündem oldu.

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına 19 yaşındaki kayıp kızını aramak için katılan Zeynep Ergül, hal ve hareketleriyle bir dönem Türkiye'nin en çok konuşulan kişilerden biri oldu.

Birkaç yıl önce katıldığı televizyon programında, kaybolan kızı için gelen Ergül, işlenen başka bir cinayetin şans eseri ortaya çıkmasını sağladı.

Yaşanan olaylar hem izleyicileri hem adli makamları şaşkına çevirirken, cinayetin arkasındaki isimlerden birinin de Zeynep Ergül olduğu belirlendi.

Kızının yaptığı açıklamalarla gündem oldu

Programa katılan kızı, Zeynep Ergül'ün engelli raporu aldığı, dilencilik yaptığını, sürekli yalan söylediğini ve kendisine kötü davrandığını bu sebeple de annesi ile görüşmek istemediğini belirterek eve dönmek istemediğini söyledi.

Kendisinde var olduğunu söylediği hastalıklar şaşırttı

Zeynep Ergül televizyon ekranlarında, gırtlak kanseri, görme engeli, duyma engeli gibi birçok hastalığa sahip olduğunu söyledi.

Canlı yayında yürüyüşünü değiştirerek bayılma numarası yapan Ergül, o dönem felçli olduğunu dile getirdi.

Delilleri yok etme suçundan hapis cezası aldı

Ergül'ün eski eşi de meydana gelen cinayetin suçlu isimlerden biriydi ve programın ilerleyip çok ses getirmesine daha fazla dayanamayarak cinayeti itiraf etti.

Zeynep Ergül'ün tutuklanmasının ardından cezaevi süreci başladı.

Tam 25 ay boyunca hapishanede kalan Ergül, mahkemede 4 yıl ceza aldı ve tahliye edildi.

Müge Anlı'nın meşhur olaylarından Zeynep Ergül Tiktok'ta ortaya çıktı VİDEO

Tiktok'ta gündem oldu

24 kasım günü TikTok platformunda yayınlanan bir videoda özlü sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Zeynep Ergül, birçok sosyal medya mecralarında defalarca paylaşıldı.

Ergül'ün beraat ettikten sonra çekilen videosunda, Öğretmenler Günü kutlaması yaptığı ve çok mutlu olduğu görüldü.