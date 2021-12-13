Müge Anlı'nın neden pantolon giymediği merak ediliyordu! Nedenini ilk kez açıkladı

Müge Anlı'nın neden pantolon giymediği merak ediliyordu! Nedenini ilk kez açıkladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, geçtiğimiz gün giydiği kısa elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Anlı, neden pantolon giymeyi tercih etmediğini ilk kez açıkladı.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, herkesin en sevdiği ve güvendiği isimlerin başında geliyor.

Tüm Türkiye tarafından ilgiyle izlenen bir program ortaya çıkaran Anlı, gündeme getirdiği bazı olaylarla adından söz ettiriyor.

Cinayetler, kayıplar, aydınlanmamış olaylar ve daha birçok konuya değinen Anlı, sosyal medyadan uzak bir yaşam sürdürüyordu.

Uzun süre sosyal medya açmama konusunda direten ünlü sunucu, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabı açtı.

MİNİ MAVİ ELBİSESİYLE NEFES KESTİ

Kısa sürede 1 milyondan fazla takipçi sayısına ulaşan Anlı, son zamanlarda sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Anlı, son olarak mavi mini elbisesi ile çekildiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü sunucunun paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

NEDEN PANTOLON GİYMEDİĞİNİ İLK KEZ AÇIKLADI

Geçtiğimiz hafta 47. Altın Kelebek Ödülleri Töreni'ne damga vuran ve iki ödül alan Müge Anlı, şimdi ise tören sonrası verdiği bire röportajla gündeme geldi.

Ödül sonrası Magazin D kamerasına samimi açıklamalarda bulunan Müge Anlı, neden pantolon giymeyi tercih etmediğini ilk kez açıkladı.

''ÖZEL BİR SEBEBİ YOK''

Müge Anlı, yayında giydiği kıyafetlerle ilgili gelen soruya, "Bana her gün özel kıyafet dikiliyor. Kulisimde ama çok kıyafet yok. Yıl sonunda gençlere hediye ediyorum." şeklinde yanıt verdi.

Anlı, yıllardır aynı tarzda kıyafet tercihiyle ilgili de "Belirli bir tarz var etek boyu var göğüs boyu var, koy boyu var. aynı şekilde yıllardır böyle" yorumunda bulundu.

Müge Anlı ekranda pantolon giymemesiyle ilgili de "Özel sebebi yok, kendime elbise yakıştırıyorum" ifadelerini kullandı.