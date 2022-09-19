Müge Anlı'nın programında canlı yayında gözaltı

15 yaşındaki kız çocuğu Y.S.'yi kaçırdığı iddia edilen 48 yaşındaki N. A., Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında gözaltına alındı.

ATV ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, yeni bir olay ele alındı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde 15 yaşındaki Y.S, 25 Ağustos’ta kayıplara karıştı.

Günlerce kızına ulaşamayan S.K., Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’dan yardım istedi.

Müge Anlı’nın canlı yayınına katılan gözü yaşlı anne, 15 yaşındaki kızının 48 yaşındaki N. A. tarafından kaçırıldığını ileri sürdü.

Müge Anlı: Bir baba bile kızına bu şekilde sarılmaz

S.K., daha önce kızını kaçırmak için evlerinin penceresine merdiven bile dayadığını anlattı. İddiaların odağındaki N. A., küçük kızla bir ilgisi olmadığını söyleyerek iddiaları reddetti.

Müge Anlı’nın ulaştığı, 48 yaşındaki N. A.’nın, kayıp Y.S’ye arkadan sarılırken olan fotoğrafı ise emniyet yetkililerini harekete geçirdi.

Müge Anlı, "Bir baba bile kızına bu şekilde sarılmaz. Sen nasıl sarılabiliyorsun? Buradan kamuoyu olarak yetkililere ihbarda bulunuyorum." dedi.





N. A.’ya canlı yayında gözaltı

Müge Anlı’nın canlı yayınını ihbar kabul eden Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, N. A.’yı canlı yayında gözaltına aldı.

Ekranda N. A.’yı görüp tanıyan izleyiciler; Müge Anlı’yı arayarak, küçük yaştaki kızları rahatsız ettiğini anlattı.

İHA'nın haberine göre; isyan ettiren olayın ardında Müge Anlı, "Bu fotoğraf binlerce çocuğun eğitim ve iş hayatından mahrum kalmasına sebep oluyor." açıklamasını yaptı.