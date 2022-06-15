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    Müge Anlı'nın sempatik doktoru Şevki Sözen'in eşiyle pozları olay! Öpücükler saçtı...

    Müge Anlı'nın adli tıp doktoru Şevki Sözen'in eşi güzelliğiyle yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2022 - 14:05
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    Müge Anlı'nın sempatik doktoru Şevki Sözen'in eşiyle pozları olay! Öpücükler saçtı...

    ATV ekranlarında milyonların yakından takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, kayıpları bulmaya ve çözülemeyen cinayetlere ışık tutmaya devam ediyor.

    2008 yılından beri sayısız kayıp ve cinayeti aydınlatan Müge Anlı ile birlikte programa çıkan ve uzman oldukları konularda yorumlar yapan ekip arkadaşları da en az Müge Anlı kadar seviliyor.

    Adli tıp yorumları yapan Mehmet Şevki Sözen, dobralığı ile seyircilerin sevdiği isimlerden biri oldu.

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan Prof. Dr. Şevki Sözen' özel hayatıyla da çok merak ediliyor.

    Şevki Sözen'in eşiyle pozları

    1963 yılında Afganistan'da doğan Şevki Sözen, eğitimini sırasıyla Saint Benoit Fransız Lisesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi, Rutgers Üniversites, New Jersey Adli Tıp Doçentliği ve Adli Tıp Profesörlüğü'nd tamamlamıştır.

    Sözen, aile içi şiddet, çocuk istismarı ve cinsel saldırılar alanında danışmanlık yapmaktadır.

    Evli 2 çocuk babası Şevki Sözen'in eşi de merak konusu oldu.

    Sosyal medyada paylaşım yapan Sözen'in eşini görenler, güzelliği karşısında şaştı kaldı.

    İşte Şevki Sözen'in çok merak edilen eşi Nur Sözen...

    Müge Anlı nın sempatik doktoru Şevki Sözen in eşiyle pozları olay! Öpücükler saçtı... #1

    Müge Anlı nın sempatik doktoru Şevki Sözen in eşiyle pozları olay! Öpücükler saçtı... #2

    Müge Anlı nın sempatik doktoru Şevki Sözen in eşiyle pozları olay! Öpücükler saçtı... #3

    Müge Anlı nın sempatik doktoru Şevki Sözen in eşiyle pozları olay! Öpücükler saçtı... #4

    Müge Anlı nın sempatik doktoru Şevki Sözen in eşiyle pozları olay! Öpücükler saçtı... #5

    Müge Anlı nın sempatik doktoru Şevki Sözen in eşiyle pozları olay! Öpücükler saçtı... #6


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