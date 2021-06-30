Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızı: Lidya Müge Akdağ kimdir?

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ, Müge Anlı'nın hayranları tarafından merak konusu oldu. Peki, Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı..

Türkiye'nin en çok izlenen ATV'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, çeşitli olayları aydınlatmayı sürdürürken seyirciyi de ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Tatlı Sert programını sunan araştırmacı, gazeteci ve program sunucusu Müge Anlı, özel hayatını gizli ve kameralardan uzak yaşıyor.

Çok uzun süredir kızının ismini anmayan Müge Anlı, canlı yayında "Kızım olduğunda, canım kızım." ifadelerini kullanmasının ardından Müge Anlı'nın kızı merak konusu oldu.

Sık sık işi ve başarısı ile gündeme gelen Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı kızı Lidya hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ kimdir, kaç yaşında? Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ hakkında bilgiler...

LİDYA MÜGE AKDAĞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Müge Anlı, 1993 yılında gazeteci Burhan Akdağ ile evlendi. Çiftin 15 yıl süren evlilikleri 2008 yılında sona erdi. Müge Anlı'nın bu evliliğinden Lidya Müge ismini verdiği bir kızı vardır.

Müge Anlı ve Burhan Akdağ’ın kızı olan Lidya Müge Akdağ, 2002 yılında dünyaya geldi. Çiftin ekranlardan uzak yetiştirdikleri kızı medyada bugüne kadar çok az yer aldı. Müge Anlı, doğduğu günden bu yana kızı Lidya'yı kameralardan uzak tuttuğu için kızı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

Lidya Müge Akdağ'ın şu anda 19 yaşında olduğu ve üniversiteye hazırlandığı biliniyor.