Müge Anlı'ya Arif Verim'li şoku! Yeni adresi çok konuşulacak...

Müge Anlı ile uzun zamandır programda bir arada olan Arif Verimli, ayrılık kararı almıştı. Programdan ayrılışı ile herkesi üzen Verimli'nin Esra Erol'a transfer olduğu iddia edildi.

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programı yapan Müge Anlı, uzun yıllardır ekranların sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Birbirinden ilginç olayları çözen, kayıpları bulan ve cinayetleri aydınlatan Anlı, yol arkadaşlarıyla hareket ediyor.

Programda tek başına olmaya ve bazı güvendiği isimlere yer veren Anlı, sık sık adından söz ettiriyor.

Müge Anlı'nın güvendiği isimlerden birisi olan Prof. Dr. Arif Verimli, ani bir kararla ekranlara veda etti.

Verimli'nin vedası başta Müge Anlı olmak üzere, programı kaçırmadan izleyen seyircileri üzdü.

Ancak Arif Verimli ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı ve Esra Erol'un programına transfer olduğu gündeme geldi.

ARİF VERİMLİ'NİN YENİ ADRESİ NERESİ OLDU?

Müge Anlı'nın kadrosunda yer alan ancak ani bir kararla programdan ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli için, Esra Erol'un programına geçtiği söylendi.

Verimli sosyal medyada, "Yeni işim hayırlı olsun o zaman" notunu ekleyerek bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası Esra Erol'a geçtğine yönelik iddialar güçlendi.

"HAYAT BAZEN..."

Bir Twitter kullanıcısının, "Hayat bazen, beş sezon Müge Anlı'nın programında boy gösterip, ayrıldıktan sonra dışardan destek vermek için Esra Erol'u arayan Arif Verimli kadar kafa karıştırıcı." paylaşımı ise herkesi şaşırttı.