Canlı yayın esnasında kendisine gelen hediyeyi açan Anlı, burma bilezik ile karşılaşınca, "Başka bir şey istesem olacakmış" dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, seyircisi tarafından merakla takip ediliyor.

Canlı yayında çözümsüz olayların sonuca kavuştuğu anlara şahit olunurken, bu kez bambaşka bir şey yaşandı.

Müge Anlı, bu kez yayın sırasında aldığı hediye ile konuşuldu.

Elindeki kutuyu açan Müge Anlı, burma bilezik ile karşılaştı.

"Başka bir şey istesem olacakmış"

Kendisine gönderilen hediye bileziği takan Müge Anlı, “Bak başka bir şey istesem olacakmış, beğendim ya burma bileziği, bak anında geldi.” dedi.

Anlı, hediyeyi İstanbul’dan Esra isminde bir kişinin gönderdiğini söyledi.

Müge Anlı'ya burma bilezik hediyesi VİDEO

"Bunun bir de yüzüğü var"

Bileziği takarken “Ya bak ne güzel bunların imitasyonları var, hem ‘aldın almadın’ olmaz." diyen Müge Anlı, bileziği göstererek “Gayet güzel değil mi, bunun bir de yüzüğü var.” şeklinde konuştu.