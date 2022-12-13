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    Müge Anlı'ya çıkan Ömer, ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirdi

    Ağabeyini ve yengesini dolandıran Ömer Can Aslanhan, adını Ezel Bayraktar diye değiştirerek stüdyoya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 13:16
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    Müge Anlı'ya çıkan Ömer, ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirdi

    ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına, her gün yeni bir olay damga vuruyor.

    Programda işlenen Ömer Can Aslanhan olayında yeni bir gelişme daha yaşandı.

    Ağabeyinin evini sattırdıktan sonra kanser hastası yengesinin tedavi parasını alıp giden Ömer Can Aslanhan ismini değiştirdi.

    İsmini Ezel Bayraktar olarak değiştirdi

    Ömer Can Aslanhan'ın, 17 Ekim 2022 tarihinde mahkeme kararı ile ismini Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Ezel Bayraktar karakterinin ismini aldığı ortaya çıktı. Ömer Can, yeni ismi ile stüdyoya geldi

    Dizide İmirzalıoğlu'nun Ezel olmadan önceki isminin de Ömer olması dikkat çekti.

    Müge Anlı'ya çıkan Ömer, ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirdi VİDEO

    "Ağabeyim ile yüzleşeceğim"

    Ezel Bayraktar olan ismi sonrası Üsküdar'da oturduğu ortaya çıkan Ömer Can Aslanhan, ablasını ararken "Ben ATV'ye Müge Anlı'ya gideceğim. Ağabeyim ile yüzleşeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

    Adını Ezel Bayraktar olarak değiştiren Ömer Can Aslanhan, Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna gelerek ağabeyi ile yüzleşti.

    Müge Anlı ya çıkan Ömer, ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirdi #1

    Müge Anlı ya çıkan Ömer, ismini Ezel Bayraktar olarak değiştirdi #2


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