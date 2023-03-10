Müge Anlı'ya çıkmıştı! Sapık Sinan'ın ölümü... ŞOKE EDEN GERÇEĞİ MÜGE ANLI AÇIKLADI! Tokat'ın Almus ilçesinde sesli mesajlar atıp çok sayıda kadını rahatsız eden Sinan Sardoğan'ın cezaevine gönderildikten sonra öldüğü iddia edildi. Müge Anlı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bugüne kadar birçok olayı ele alan Müge Anlı, günlerce Sinan Sardoğan olayını çözmeye çalıştı. Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan Sinan Sardoğan'ın sesli mesajlar atıp çok sayıda kadını rahatsız ettiği ve cinsel organını çıkartıp sarkıntılık yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu olay günlerce sosyal medya üzerinden konuşulurken, Sardoğan'ın Müge Anlı ile girdiği diyaloglarda gündemden düşmedi. Arife Gökçe isimli 64 yaşındaki kadının kaybolmasında baş şüpheli konumunda olan Sinan Sardoğan başka bir suçtan tutuklanınca Tokat'ın Almus ilçesindeki köy halkı rahat etti. Sinan Sardoğan'ın hapse kapatıldıktan sonra öldüğü yönündeki iddialara açıklık getiren Müge Anlı, sosyal medyadaki paylaşımları anımsatıp son noktayı koydu. Peki, Sapık Sinan öldü mü, gerçek ne? İşte yanıtı... Müge Anlı'dan iddialara ilişkin açıklama Müge Anlı, Sinan Sardoğan'a dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Arife Gökçe'nin kaybının 84. günü. Sinan hakkında sosyal medya haberlerini güvendiğini sitelerden takip edin lütfen. Sinan hala cezaevinde. Hep soruyorsunuz bana. Buradan söylemiş olayım. Sinan Sardoğan hala yaşıyor."