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    • Müge Anlı'ya 'Ezel' olayı için canlı bağlanan Şebnem Gürsoy kimdir? Şebnem Gürsoy aslen nereli ve kaç yaşında?

    Müge Anlı'ya 'Ezel' olayı için canlı bağlanan Şebnem Gürsoy kimdir? Şebnem Gürsoy aslen nereli ve kaç yaşında?

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Ezel Bayraktar olayı için bağlanan Şebnem Gürsoy'un hayatı ve kim olduğu merak edildi. Peki Şebnem Gürsoy kimdir, hangi dizilerde oynadı?
    • 15.12.2022 - 17:58
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    Müge Anlı'ya 'Ezel' olayı için canlı bağlanan Şebnem Gürsoy kimdir? Şebnem Gürsoy aslen nereli ve kaç yaşında?

    Oyuncu Şebnem Gürsoy, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefon ile bağlandı ve oyuncu olmak için adını Ezel Bayraktar olarak değişiren, hasta yengesinin parasını alan Ömer Aslanhan'a tepki gösterdi. Ünlü isim "oyuncu dediğin vicdanlı olur" ifadelerini kullandı. Peki Şebnem Gürsoy kimdir?

    Müge Anlı'ya bağlanan Şebnem Gürsoy kimdir?

    Şebnem Gürsoy Talay, 26 Haziran 1964 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'na giren Gürsoy, aynı sene Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim almaya başlamıştır. Pek çok dizi ve filmde yer alan Gürsoy Gürsoy, aynı zamanda seslendirme çalışmalarını sürdürmektedir.

    Şebnem Gürsoy 1987 senesinde oyuncu Altan Erkekli ile dünyaevine girmiştir. Çift 1991 yılında yollarını ayırmıştır. Çiftin Efe Erkekli isminde 1 oğlu bulunmaktadır.

    Şebnem Gürsoy hangi dizilerde rol aldı?

    2011: Hayat Devam Ediyor

    2014: Ankara'nın Dikmen'i

    2015: Kocamın Ailesi

    2016: Kehribar

    1986: Suçumuz İnsan Olmak

    1988: Ah Ana

    1988: Düttürü Dünya

    1997: Dostlar Pasajı

    1997: Sıdıka

    1999: Çatısız Kadınlar

    2000: Şaşı Felek Çıkmazı

    2002: Bizim Evin Halleri

    2003: Kasabanın İncisi

    2005: Şifre

    2006: Bizim Evin Halleri

    2006: Hisarbuselik

    2008: Bir Varmış , Bir Yokmuş

    2008: Melekler Korusun

    2010: Kalp Ağrısı

    2010: Unutma Beni


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