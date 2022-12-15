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- Müge Anlı'ya 'Ezel' olayı için canlı bağlanan Şebnem Gürsoy kimdir? Şebnem Gürsoy aslen nereli ve kaç yaşında?
Müge Anlı'ya 'Ezel' olayı için canlı bağlanan Şebnem Gürsoy kimdir? Şebnem Gürsoy aslen nereli ve kaç yaşında?
- 15.12.2022 - 17:58
Oyuncu Şebnem Gürsoy, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına telefon ile bağlandı ve oyuncu olmak için adını Ezel Bayraktar olarak değişiren, hasta yengesinin parasını alan Ömer Aslanhan'a tepki gösterdi. Ünlü isim "oyuncu dediğin vicdanlı olur" ifadelerini kullandı. Peki Şebnem Gürsoy kimdir?
Müge Anlı'ya bağlanan Şebnem Gürsoy kimdir?
Şebnem Gürsoy Talay, 26 Haziran 1964 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'na giren Gürsoy, aynı sene Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim almaya başlamıştır. Pek çok dizi ve filmde yer alan Gürsoy Gürsoy, aynı zamanda seslendirme çalışmalarını sürdürmektedir.
Şebnem Gürsoy 1987 senesinde oyuncu Altan Erkekli ile dünyaevine girmiştir. Çift 1991 yılında yollarını ayırmıştır. Çiftin Efe Erkekli isminde 1 oğlu bulunmaktadır.
Şebnem Gürsoy hangi dizilerde rol aldı?
2011: Hayat Devam Ediyor
2014: Ankara'nın Dikmen'i
2015: Kocamın Ailesi
2016: Kehribar
1986: Suçumuz İnsan Olmak
1988: Ah Ana
1988: Düttürü Dünya
1997: Dostlar Pasajı
1997: Sıdıka
1999: Çatısız Kadınlar
2000: Şaşı Felek Çıkmazı
2002: Bizim Evin Halleri
2003: Kasabanın İncisi
2005: Şifre
2006: Bizim Evin Halleri
2006: Hisarbuselik
2008: Bir Varmış , Bir Yokmuş
2008: Melekler Korusun
2010: Kalp Ağrısı
2010: Unutma Beni