Müge Anlı'yı aşka küstüren evlilik! O isim hem de meslektaşı...

Müge Anlı'yı aşka küstüren evlilik! O isim hem de meslektaşı...

Araştırmacı gazeteci ve televizyon programı sunucusu Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı özel hayatında, gönlünü kaptırdığı isim ve hazin sonu merak ediliyor. İşte Müge Anlı'nın aşk hikayesi...

14 sezondur ATV ekranlarında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programını yapan Müge Anlı, Türk halkının sevdiği ve güvendiği simalardan.

Eğitim hayatı ve kariyeri boyunca başarılara imza atan Müge Anlı birçok bilinmez olayları aydınlatırken, dobralığı ile de gönüllere taht kurdu.

Müge Anlı ile ilgili en büyük merak konusu ise evliliği ve kızı.

48 yaşındaki sunucu, özel hayatını adeta bir sır gibi saklıyor. Müge Anlı evli mi, çocuğu var mı, eşi kim, neden boşandı soruları, izleyicilerin kafasında her zaman soru işareti...

Yalnızca bir kişiyle evlilik yaptığı bilinen Anlı, mutluluğa tam ulaşmışken hazin bir son yaşıyor.

İşte Müge Anlı'nın eşi ve aşk hikayesi...

MÜGE ANLI'NIN İLK VE TEK EŞİ

1973 yılında İstanbul'da doğan Anlı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdi.

Kadir Has Üniversitesi'nde hukuk alanında yüksek lisans yapan Anlı, kariyerine televizyon alanında devam etti.

İlk olarak Kanal 6'da ekranlara çıkan sunucu 'Top Secret' adlı programını sundu.

Hayatı da aslında bu süreçte değişmeye başladı.

Müge Anlı, o zamanlar magazin müdürü olan Burhan Akdağ ile Kanal 6'da çalıştığı sırada tanışıyor.

6 YILLIK EVLİLİK

Anlı ile ilişkileri başladığı sırada evli ve çocuk sahibi olan Akdağ, hayatını ünlü sunucu ile geçirmek istediğine karar verip ilk eşinden boşanıyor ve ikili 1993 yılında evleniyor.

Burhan Akdağ'ın ise ikinci evliliği. Evliliklerinden Lidya adlı bir kız çocuğu dünyaya gelirken bu evlilik 6 yıl sürdü.

ŞİDDET İDDİASI

İddiaya göre Müge Anlı, eşi Burhan Akdağ'ı, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayet etmişti.

Ayrılık süreçleri epey olaylı geçen çift, 2008 yılında boşandı.

MÜGE ANLI'NIN ESKİ EŞİ BURHAN AKDAĞ'IN KİTABI

Burhan Akdağ ise kızı Lidya'yı göremediği için şikayetçiydi. Hatta bu konuyu 'Koynumdaki Yılan' adlı kitabında şu sözlerle ele aldı.

"Bir boşanma serüveni. Sancılı, şaşırtıcı, acılı… İkisi de ünlü. İkisi de gazeteci. İkisi de magazinci. İkisi de başarılı. Burhan Akdağ ve Müge Anlı. Tutkulu bir aşkla başlayan ilişki evlilikle sonuçlanıyor, bir çocukla taçlanmışken birden mutlu son yok oluyor. Bahara yakın günlerde tam kocakarı soğukları zamanı yerle bir oluyor hayat. Acılı bir serüven başlıyor. Mahkeme koridorları, karakollar, kelepçeler, hatta ertelenen hapis cezaları… Ardı ardına gelen suçlamalar ve gözyaşı... Kızını görmek isteyen bir babanın kimi zaman öfkeli, kimi zaman hüzünlü direnişidir."