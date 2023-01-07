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    Müge Anlı'yı çıldırtmıştı! Türkiye'yi çileden çıkaran Sinan Sardoğan gözaltına alındı!

    Kayıp Arife Gökçe'nin arandığı programda en büyük şüpheli konumunda bulunan Sinan Sardoğan gözaltına alındı..
    • 07.01.2023 - 10:30
    • Güncelleme : 07.01.2023 - 10:35
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    Müge Anlı'yı çıldırtmıştı! Türkiye'yi çileden çıkaran Sinan Sardoğan gözaltına alındı!

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe’nin kaybı araştırılırken olayın baş şüphelisi konumunda bulunan Sinan Sardoğan tüm Türkiye'yi çileden çıkarmıştı.

    Köyde yaşayan yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkan Sinan Sardoğan Müge Anlı'yı bile çileden çıkardı.

    Müge Anlı canlı yayın sırasında bacaklarına baktığı gerekçesiyle Sinan Sardoğan'a büyük tepki göstermişti. Müge Anlı, Sardoğan'a "Bacaklarıma bakma, yararım beynini" diyerek tepki gösterdi.

    Müge Anlı yı çıldırtmıştı! Türkiye yi çileden çıkaran Sinan Sardoğan gözaltına alındı! #1

    Tokat'ın Almus ilçesinde yaşayan Arife Gökçe'nin kaybolması ile alakalı şüpheli konumunda bulunan Sinan Sardoğan başta ekran başındakiler olmak üzere stüdyodakileri çileden çıkarıyordu.

    Dün akşam tüm Türkiye'yi sevindiren bir olay yaşandı. Sinan Sardoğan emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

    Gözaltına alındı

    Sinan Sardoğan, küçük yaşta bir çocuğa istismar iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile dün akşam bulunduğu otel odasında gözaltına alındı.

    Müge Anlı yı çıldırtmıştı! Türkiye yi çileden çıkaran Sinan Sardoğan gözaltına alındı! #2


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