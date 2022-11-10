Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Selim Yalçınkaya cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. Eski eşi Derya'nın söylediği sözler, Anlı'yı çileden çıkardı. İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme damga vuran Selim Yalçınkaya cinayetinde son yaşanan gelişmeler herkesi şaşkına çevirdi.

11 Ağustos 2022 tarihinde başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunan Selim Yalçınkaya’nın ailesi Müge Anlı’dan yardım istedi. Şüpheli olarak eski eşi Derya’yı belirttikleri için, Derya canlı yayına davet edildi.

Müge Anlı ise, eski eşi Derya’nın, Selim Yalçınkaya’ya ihanet ettiği yazışmaları ortaya çıkardı.

Eski eşi Derya'nın, Mehmet Yalçınkaya'ya yazdıkları Müge Anlı'yı sinirlendirdi. Bugün canlı yayında yaşananlar ise şoke etti. İşte detaylar...

Yanlışlıkla aldatmış

Selim Yalçınkaya’dan haber alamayan ailesi, oğlunu aramaya başladı. Anne, garajda oğlunun cesedini 2 yaşındaki çocuğuyla birlikte gördü. Daha sonra Müge Anlı’dan yardım istedi.

Selim Yalçkınkaya’nın 7 ay önce boşandığı belirtildi. Bu sebeple eski eşi Derya’dan şüphelendikleri aktarıldı. Müge Anlı, canlı yayına çıkan Derya’nın eşini aldattığını ortaya çıkardı.

Ortaya çıkardığı yazışmalar Müge Anlı’yı şoke etti. Anlı, "Senin bu karı-koca yazışmaların var. Ben senin 2 katın yaşındayım. Ben hiç kimseyle böyle konuşamam, ne eşimle konuşabilirim, ne bir kız arkadaşımla konuşabilirim... Hele ki eşime bu kadar böyle yaşadığım ilişkinin ayrıntılarını anlatmak... Kızım siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz?" sözleriyle öfke kustu.

Selim Yalçınkaya’nın cinayeti yavaş yavaş çözülüyor. Müge Anlı, canlı yayında görüntüleri izledi. Öte yandan Derya’nın “Kıskandırmak isterken ihanet ettim” sözleri izleyicileri şoke etti.