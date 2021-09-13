Müge Dağıstanlı kimdir? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa sunucusu Müge Dağıstanlı'nın biyografisi

TV8 ekranlarında Gülşen Yüksel Salt ile birlikte 2. Sayfa programını sunan Müge Dağıstanlı'nın hayatı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki Müge Dağıstanlı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sunuculuğunu magazin duayenleri Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın üstlendiği 'Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa' programı bugün itibarıyla TV8 ekranlarında yayın hayatına başladı.

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programının sunucusu Müge Dağıstanlı'nın hayatı hakkında bilgiler merak konusu oldu.

İzleyiciler, ''Müge Dağıstanlı kimdir, evli mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Müge Dağıstanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Müge Dağıstanlı'nın biyografisi...

MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR?

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Müge Dağıstanlı, lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya bölümünde tamamlamıştır. Gazetecilik hayatına Posta Gazetesinde başlayan Müge Dağıstanlı, burada köşe yazarlığı yapmış ve magazin müdürü olarak görev almıştır.

Radikal Gazetesi bünyesinde de çalışan Müge Dağıstanlı, burada sinema ve televizyon üzerine köşe yazıları yazmıştır. 2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programını sunmaya devam eden Müge Dağıstanlı, partneri Gülşen Yüksel ile birlikte ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmiştir.

Şubat 2016 tarihinden beri Kanal D ekranlarında yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını sunmuştur. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı, 2016 Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın En İyi Magazin Programı" seçilmiştir.

2017 yılında Reha Erdoğan ile dünya evine giren Müge Dağıstanlı'nın nikah şahitliğini Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve uzun yıllardır birlikte televizyon programı yaptığı Gülşen Yüksel yapmıştır.

Müge Dağıstanlı şimdilerde TV8 ekranlarında Gülşen Yüksel Salt ile birlikte 2. Sayfa programını sunmaktadır.