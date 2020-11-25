Muhabir Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı

CNN Türk'te muhabir olan Fulya ÖZtürk'ün koronavirüs testi pozitif çıktı. Belirli önlemler aldığını dile getiren muhabir Fulya Öztürk, süreci hafif atlattığını belirtti.

Son dönemde Azerbaycan'dan sıcak gelişmeleri aktaran muhabir Fulya Özürk, CNN Türk ekranlarından tanınan bir isim.

Sahadaki görevini tamamlamasının ardından Azerbaycan'dan dönmeden önce koronavirüs testi yaptıran Fulya Öztürk, test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Dağlık Karabağ zaferinin ardından kalabalık içerisine girmek zorunda kaldığı için koronavirüse yakalandığını aktaran Öztürk, sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

"ÖZEL HASTANELERDE BİLE YER BULMAKTA ZORLANDIM"

Fulya Öztürk, test sonucunun pozitif olduğunu öğrenmesinin ardından hemen tedaviye başlandığını aktararak, "Açık söyleyeyim, özel hastanelerde bile yer bulmakta zorlandım. En sonunda Acıbadem Taksim Hastanesi'nden cevap geldi. Ve oraya taşındım." dedi.

"KAN TAHLİLLERİM DÜZELDİ"

Tedavi sürecine odaklanmak istediği için kimseye haber vermediğini dile getiren Öztürk, "Aldığı önlemler sayesinde süreci hafif geçiriyorum. Kan tahlillerim ilk etapta kötü gelmiş olsa da düzeldi. Bugün 7. günüm hastaneden taburcu oluyorum. Semptomlarsa, kemik ağrısı, özellikle bacak ağrısı, hafif nefes darlığı yaşadım. Şimdi iyiyim." ifadelerini kullandı.

"İLAÇLAR YÜZÜMDE KIZARIKLIĞA NEDEN OLDU"

Fulya Öztürk, aldığı ilaçların yüzünde kızarıklığa neden olduğunu belirterek, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sessiz, sakin geçirdiğim süreçte, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'dan aldığım telefonlar bana güç verdi. Aldığım manevi destek çok değerliydi. Bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rabbim tüm hastalara şifa versin"