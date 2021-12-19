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    Muhabire tokat atan Muharrem Sarıkaya'nın öfkeli anları

    Muhabire tokat atan Muharrem Sarıkaya'nın öfkeli anları

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le yaptığı röportajında ses ayarı yapan muhabire attığı tokatla tepki çeken Muharrem Sarıkaya'nın olay sonrası da sinirinin geçmediği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 22:09
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 22:19
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    Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir röportaj gerçekleştirdi.

    MUHABİRE TOKAT ATTI

    Ancak röportaj sırasında ses ve bağlantı sorunu yaşayan Muharrem Sarıkaya, kendisine yardım etmek için yanına gelen İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep muhabiri Ahmet Demir'e tokat atarak büyük bir skandala imza attı.

    ÖFKESİ DİNMEDİ

    Olay sonrası açıklama yaparak özür dileyen Muharrem Sarıkaya'nın olay tokat attığı anların devamını gösteren görüntüleri ortaya çıktı.

    O ANLAR KAMERADA

    Tokattan sonra da öfkesi dinmeyen Sarıkaya'nın yayında yaptığı hareketler kameraya yansıdı.

    Muhabire tokat atan Muharrem Sarıkaya'nın öfkeli anları VİDEO

    Muhabire tokat atan Muharrem Sarıkaya nın öfkeli anları #1

    Muhabire tokat atan Muharrem Sarıkaya nın öfkeli anları #2

    Muhabire tokat atan Muharrem Sarıkaya nın öfkeli anları #3

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