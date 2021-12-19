Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le yaptığı röportajında ses ayarı yapan muhabire attığı tokatla tepki çeken Muharrem Sarıkaya'nın olay sonrası da sinirinin geçmediği ortaya çıktı.

Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir röportaj gerçekleştirdi.

MUHABİRE TOKAT ATTI

Ancak röportaj sırasında ses ve bağlantı sorunu yaşayan Muharrem Sarıkaya, kendisine yardım etmek için yanına gelen İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep muhabiri Ahmet Demir'e tokat atarak büyük bir skandala imza attı.

ÖFKESİ DİNMEDİ

Olay sonrası açıklama yaparak özür dileyen Muharrem Sarıkaya'nın olay tokat attığı anların devamını gösteren görüntüleri ortaya çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Tokattan sonra da öfkesi dinmeyen Sarıkaya'nın yayında yaptığı hareketler kameraya yansıdı.

Muhabire tokat atan Muharrem Sarıkaya'nın öfkeli anları VİDEO