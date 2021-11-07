Muhalif medya Lütfü Türkkan'ın küfürlerini iddia olarak gördü

İyi Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği küfürler açık bir şekilde duyulurken muhalif medya konuyu 'iddia' olarak haberleştirdi.

İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, büyük bir skandala imza attı.

Genel Başkan Meral Akşener ile birlikte Bingöl'de temaslarda bulunan Lütfü Türkkan, İyi Parti'ye HDP ile ittifak nedeniyle tepki gösteren şehit yakınına ağza alınmayacak küfürler etti.

"SENİN BACINI S..."

Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine "Senin bacını s..." şeklindeki ağır küfürleri kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

KÜFÜRLERE İDDİA DEDİLER

Görüntülerin açık bir şekilde ortada olması ve Lütfü Türkkan'ın önce inkar ettikten sonra küfürleri kabul etmesine rağmen muhalif medya Lütfü Türkkan'a koruma kalkanı olmaya çalıştı.

Cumhuriyet ve Tele1, küfürleri "iddia" olarak haberleştirdi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti +18 VİDEO