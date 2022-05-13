Muhalif sanatçılar Grand Pera boykotunu unuttu

Cem Yılmaz'ın son projesi Erşan Kuneri dizisinin galası Emek Sineması'nın yerine yapılan Grand Pera'da düzenlendi. Yıllar önce Grand Pera'ya gitmeyeceğini söyleyenler galada boy gösterdi.

2013 yılında büyük protestolara rağmen Emek Sineması yıkılarak yerine Grand Pera yapıldı.

Muhalif sanatçıların protestoları eşliğinde yaşanan değişimin ardından birçok isim Grand Pera'ya asla gitmeyeceğini açıkladı.

Ancak muhalif sanatçıların boykotu büyük oranda son buldu.

Cem Yılmaz, Netflix'e yaptığı son projesi Erşan Kuneri'nin galasını Emek Sineması'nın yerine yapılan Grand Pera'da düzenledi.

"Emek harcanmaz"

Cem Yılmaz yıllar önce "Benim sinema yaparken çok fazla emek harcamadığımı düşünenler var. Evet, doğru. Çünkü emek harcanmaz." ifadeleriyle Emek Sineması protestolarına desteğini göstermişti.

Ucube dedikleri Grand Pera doldu taştı

Cem Yılmaz da galaya katılan isimler de yıllarca "ucube" olarak kötülenen Grand Pera'da gecenin tadını çıkardı.

Katılım ve ilginin yüksek olduğu galada başta dizinin yaratıcısı ve yönetmeni Cem Yılmaz olmak üzere dizinin başrol oyuncuları; Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak tam kadro yer aldı.