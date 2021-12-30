Muharrem Sarıkaya'nın kameramana tokadı skeç oldu

Muharrem Sarıkaya'nın kameramana tokadı skeç oldu

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın program sırasında kameramana attığı tokat, Azerbaycan televizyonunda skeç konusu yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında ses ve bağlantı sorunu yaşayan gazeteci Muharrem Sarıkaya, kendisine yardım etmeye çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat attı.

Olayın ardından Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, görevinden istifa etse de yaptığı hareketin ankıları devam ediyor.

AZERBAYCAN TV'SİNDE SKEÇ OLDU

Sarıkaya'nın bu hareketi, Azerbaycan televozyununda bir güldürü programında skeç konusu yapıldı.

Muharrem Sarıkaya'nın kameramana tokadı skeç oldu - VİDEO