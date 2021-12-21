Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayın sırasında tokat attığı İHA kameramanı Ahmet Demir, yaşananları anlattı.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanı Ahmet Demir’e tokat atması medya gündemine oturdu. Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi olan Muharrem Sarıkaya, bu olayın ardından görevinden istifa etti.

Kanal D'de yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı Neler Oluyor Hayatta programına konuk olan kameraman Ahmet Demir, canlı yayına bağlanarak yaşananları anlattı.

Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameraman: Anlam veremediğim bir tepkiydi - VİDEO

"ŞEBEKE SORUNU YAŞANDI, ANLAMADIĞIM BİR TEPKİ VERDİ"

“Nasıl yaşandığını anlayamadım, anlam veremedim” diyen Demir, “Muharrem Bey’in kendi kurumuyla iletişime geçmesi için telefon bağlantısı yapması gerekiyordu. Yayın günü kendi telefonu çekmeyeceği için onu değil, temin ettiğimiz telefonu kullanmasını istedik. Ama kabul etmedi. Yayında şebeke sorunu yaşandı. Yardımcı olmak için ona hazırladığımız telefonu verdim. Kabloları takacaktım. Anlamadığım bir şekilde o tepkiyi verdi” dedi.

"SANA YEMEK ISMARLAYAYIM, ÖZÜR DİLERİM DEDİ"

Çirkin olayın ardından Muharrem Sarıkaya’nın bölge müdürünü aradığını söyleyerek, “Benimle iletişime geçmek, özür dilemek istedi. Telefonda bana 'Ankara’ya gel. Sana yemek ısmarlayayım. Özür dilerim' dedi." ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Sarıkaya, tepkiler üzerine ise sosyal medya hesabından "Bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettiğim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum" ifadeleriyle 'özür' mesajı yayınladı.

Habertürk tarafından da konuya ilişkin açıklama yapılarak "Ankara Temsilcimiz Muharrem Sarıkaya’nın gerçekleştirmiş olduğu kabul edilemez ve izahı olmayan davranışından ötürü İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir arkadaşımızdan, ailesinden, çalıştığı kurumdan ve tüm kamuoyundan Habertürk olarak içtenlikle özür dileriz." denildi.

GÖREVİNDEN AYRILDI

Tüm bu yaşananlar üzerine Sarıkaya'dan istifa kararı geldi.

Sarıkaya'nın görevinden ayrıldığı öğrenildi.

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"HİÇBİR MAZERETE SIĞINMAYACAĞIM"

Sarıkaya istifa kararını duyurmasının ardından da Twitter üzerinden peş peşe açıklamalar yaptı.

Özrünü yineleyen Sarıkaya, şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan olayla ilgili olarak hiçbir ama, fakat ve mazeret aramıyorum; hayatım boyunca da bu olayla ilgili bir tek amaya, fakata ve mazerete sığınmayacağım. Bu hatayı meslektaşlarıma, onların da aynı duruma düşmemesi için meslek yanlışı olarak örneği olarak anlatacağım.

"HATAYDI, YAKIŞMADI"

Hataydı, temsil ettiğim kurum açısından da bana yakışmadı... Kendisinin de açıklamasında olduğu gibi, kameraman Ahmet Demir ve İHA Bölge Müdürü'nden kurumu adına özür diledim.

"YAŞATTIĞIM OLAY İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM"

İçimde uhde kaldı, bir saat kadar sonra tekrar telefonla aradım, her ikisinden ve ailelerinden özür dilediğimi ilettim. Dün de arayıp özrümü yineledim. Ciner Medya Grubu yönetimi ve çalışma arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Olaya tepki gösteren tüm kamuoyundan, meslektaşlarımdan ve ailemden, onlara böyle bir olayı yaşattığım için de özür diliyorum. Bugün itibarıyla Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Saygılarımla."

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