Muhteşem Yüzyıl'da Sülüman'ın kızıl sultanıydı! Hürrem'in kızı Lara güzelliğiyle nefes kesiyor...

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli, kızları Lara ve Lily ile yeni bir hayat kurdu. Lara'ya hamile olduğunu öğrendikten sonra diziden ayrılan Uzerli, sık sık paylaşım yapıyor.

Tims Productions tarafından yapılıp ilk olarak Show TV'de daha sonra Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl, 4 sezon sürdü ve 139. bölümü ile sona erdi.

Dizi Kanuni Sultan Süleyman'ın ve nikahlı eşi Hürrem Sultan'ın hayatı, Hürrem Sultan'ın evlatları için giriştiği taht mücadelesi ve sarayda yaşanan olayları konu edindi.

Herkesi ekran başına kilitleyen ve tekrarları ile bile izlenen dizinin başrollerinde ise Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Nebahat Çehre, Okan Yalabık Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç yer aldı.

Özellikle Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli, güzelliği ve şivesi ile o dönem herkesin dikkatlerini çekti.

Kariyerinin zirvesindeyken Can Ateş'le ilişki yaşayan ve hamile kalarak diziden ayrılan Uzerli, Lara adında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Kızını Almanya'da doğuran ve uzun süre basından uzak tutan Uzerli, 8. yaşını ise sosyal medyadan kutladı.

MERYEM UZERLİ'NİN KIZI KOCAMAN OLDU

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı 'Hürrem' karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, uzun süredir ekranlardan uzak duruyor.

Arada sırada reklam çekimleri için Türkiye'ye gelen Uzerli; Can Ateş'ten olan kızı Lara ve Amerikalı sevgilisinden dünyaya gelen Lily Koi ile şimdilerde tüm vaktini Berlin'de geçiriyor.

Tüm zamanını çocuklarına adayan Uzerli, dün kızı Lara'nın 8. yaşını kutladı ve o anları hayranları ile paylaştı.

Oyuncunun, "Zaman nasıl çabuk uçuyor! 8 yıl önce Tanrı seni doğurmama izin verdi.Bunun için hep şükrediyorum. Seni de kelimelerin anlatamayacağı kadar çok seviyorum" sözlerini not düşerek attığı karelere beğeni ve binlerce yorum geldi.

Lara'yı görenler güzelliği karşısında büyülenirken, ileride annesini geride bırakacağını söylemeyi ihmal etmedi.