Muhteşem Yüzyıl'ın bahtsız şehzadesiydi! Hürrem'in oğlu Mehmet'in son haline inanamayacaksınız...

Muhteşem Yüzyıl'da büyük şehzade Mehmet'e hayat veren Gürbey İleri, yakışıklılığı ve oyunculuğu ile dikkati çekmişti. "Mehmet" olarak akıllarda yer edinen oyuncu, geçen zamanda fazlası ile değişti.

Tims Productions tarafından yapılıp ilk olarak Show TV'de daha sonra Star TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl, binlerce oyuncuyu ağırladı.

Başrollerinde Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç gibi isimleri ağırlayan dizi, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem'in hayatını ekrana taşıdı.

4 sezondan oluşan ve 139. bölümü ile final veren dizi, şimdilerde ünlü olan birçok ismin yer aldığı projelerin başında geliyor.

Bu isimlerden çoğu Muhteşem Yüzyıl sayesinde tanınırken, Şehzade Mehmet'e ise Gürbey İleri hayat verdi.

Yakışıklı oyuncu rolü gereği diziden erken ayrıldı nacak gösterdiği performans ile o dönem akıllara kazınmayı başardı.

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Gürbey İleri, sosyal medyayı ise aktif kullanan bir isim değil.

GÜRBEY İLERİ'NİN SON HALİ

En son 2019 yılında sosyal medyaya fotoğraf atan Gürbey İleri, katıldığı bazı programlarda yaşadığı değişimle gündem oldu.

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolü kadar etkili bir rolde yer almayan oyuncunun yakışıklılığını kaybetmediği görüldü.

Muhteşem Yüzyıl sayesinde tanınan Gürbey İleri, yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın üstlendiği, 30 Eylül 2007 - 10 Haziran 2012 tarihleri arasında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde oynadı.

Yayınlandığı döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde İleri, kötü bir karakter olan "Kerem Kıratlı" rolüne hayat verdi.

Geçtiğimiz aylarda bir Youtube programına konuk olan Gürbey İleri, Muhteşem Yüzyıl dizisinin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Diziye kolay adapte olup olmadığı hakkında, "Muhteşem Yüzyıl'a sonradan dâhil olduğum için içimde hep o stresi yaşamıştım" diyen İleri, dizideki diğer oyuncular sayesinde bu stresi yaşamadığını ve bu yüzden Muhteşem Yüzyıl'ın kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirtti.