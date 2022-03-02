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    Muhteşem Yüzyıl'ın efsane ismi Aziz dizisine geliyor! Yer yerinden oynayacak

    Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, sürpriz bir ismi konuk oyuncu olarak kadrosuna dahil etti. Buna göre yılların sevilen ismi Hamdi Alkan, Aziz dizisinde Peder Leo rolüyle izleyici karşısına çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 20:13
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    Muhteşem Yüzyıl'ın efsane ismi Aziz dizisine geliyor! Yer yerinden oynayacak

    Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün, yapımcılığını ise Saner Ayar'ın üstlendiği Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, sezonun en beğenilen yapımları arasında yer alıyor.

    Senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı O3 Medya imzalı Aziz dizisi, her bölümüyle reytniglerdeki başarı grafiğini artırmayı sürdürüyor.

    Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesini ekranlara taşıyan Aziz dizisi cuma akşamlarına adeta damgasını vuruyor.

    Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış ve Murat Güven Akpınar'ın yer aldığı Aziz dizisinden sürpriz bir transfer haberi geldi.

    HAMDİ ALKAN GELİYOR

    En İyi Arkadaşım, Afacanlar Kampı, Yumurcak TV, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda boy gösteren ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, Aziz dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.

    Yılların sevilen ismi Hamdi Alkan, Aziz dizisinde Peder Leo rolüne hayat verecek. Çocukları yetimhaneye götürme kararı alan Pierre, onları önce Peder Leo'nun olduğu manastıra getirecek.

    Tüm bu gelişmeler karşısında Aziz'in yapacakları ise şimdiden merak konusu.

    Muhteşem Yüzyıl ın efsane ismi Aziz dizisine geliyor! Yer yerinden oynayacak #1

    Muhteşem Yüzyıl ın efsane ismi Aziz dizisine geliyor! Yer yerinden oynayacak #2


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