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Muhteşem Yüzyıl'ın efsane ismi Aziz dizisine geliyor! Yer yerinden oynayacak

Muhteşem Yüzyıl'ın efsane ismi Aziz dizisine geliyor! Yer yerinden oynayacak

Show TV'nin sevilen dizisi Aziz, sürpriz bir ismi konuk oyuncu olarak kadrosuna dahil etti. Buna göre yılların sevilen ismi Hamdi Alkan, Aziz dizisinde Peder Leo rolüyle izleyici karşısına çıkacak.