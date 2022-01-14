Muhteşem Yüzyıl'ın efsane ismi Evlilik Hakkında Her Şey'e geliyor! 'Bora' rolüyle fırtına estirecek

Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Taşlıcalı Yahya karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Serkan Altunorak, Fox TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosuna dahil oldu.

Senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, reytinglerdeki başarısını artırmaya devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Bir evliliğin tüm aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyan MF Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katılmaya hazırlanıyor.

SERKAN ALTUNORAK EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'E GELİYOR

Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Taşlıcalı Yahya karakteriyle akıllara kazınan ve son olarak Sana Söz dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Serkan Altunorak, Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosuna dahil oldu.

Başarılı oyuncu Serkan Altunorak, her salı büyük merakla beklenen dizide Bora Göktaş karakterine hayat verecek.

Bora Göktaş, hakkında çok az şey bilinen gizemli bir adam. Keyfi yerinde olduğu zamanlarda güler yüzlü, yardım etmeyi seven eğlenceli biri. En son ne zaman keyfinin yerinde olduğunu ise kendi bile hatırlamıyor. Zaafları olan, kusurlu insanları sevmez ama zaaflarının ve kusurlarının farkında olan insanlar başının tacıdır. Ona göre yalanlarla dolu bu hayatın içinde ayakta kalabilmenin bir tek yolu vardır; en iyi yalancı olmak.