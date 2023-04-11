Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli estetiğin dibine vurdu! "Sultan Süleyman bile tanıyamaz" Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Meryem Uzerli, yaptırdığı estetik dokunuşlar sonrası oldukça değişti.

Almanya’da doğup büyüyen ve Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra ünü Türkiye sınırlarını aşan Meryem Uzerli, "Hürrem Sultan" olarak nam saldı.

Tükenmişlik sendromu ile mücadele eden ve zorlu bir süreç geçiren Meryem Uzerli'ye anne olmak iyi geldi.

Berlin'e taşınan Uzerli, Lara ve Lily adında iki kızıyla vakit geçiriyor.

39 yaşındaki ünlü oyuncu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dillere destan.

Ancak son estetiği ile hayal kırıklığı oldu.

Siması değişti

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Son olarak ailesiyle birlikte Paskalya Bayramı’nı kutladığı anlardan kareleri Instagram yayınladı. Uzerli'yi görenler, şoke olarak ekrana baktı.

Meryem Uzerli, Kim Kardashian'ın doktoru Dr. Simon Qurian'a estetik yaptırmak için sık sık Los Angeles'a kadar gidiyor.

Estetik dokunuşları seven ünlü oyuncu, elmacık kemiklerini de doldurttu.

Adeta siması değişen Meryem Uzerli, takipçilerinden eleştiri yorumları aldı.