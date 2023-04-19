Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli'den iç ısıtan paylaşım! Kızlarıyla pozlarına beğeni yağdı Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynadığı Hürrem rolüyle ülkemizde şöhretini arttıran Meryem Uzerli, gözlerden uzakta aile yaşamıyla zaman zaman gündeme geliyor. Uzerli, bu kez kızlarıyla birlikte verdiği pozla beğeni topladı.

Televizyon ekranlarının unutulmaz yapımlarından olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem rolünü canlandıran ünlü oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor. Daha önce dekolteli pozlarıyla beğeni toplayan ünlü isim bu kez kızlarıyla beraber iç ısıtan bir paylaşımda bulundu.

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem'i Meryem Uzerli'den iç ısıtan paylaşım!

12 Ağustos 1983 tarihinde Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde dünyaya gelen Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterine hayat vermişti. Ünlü oyuncu bu dizi ile geniş kitlelere adını duyurmuştu.

2016-2017 seneleri arasında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da konuk olarak yer alan isim, kızı Lara'yı dünyaya getirmek için Almanya'ya gitmişti. Almanya'da yaşamını devam ettiren fakat projeler için Türkiye'ye gelen Uzerli, 2020 yılında ikinci kızına hamile olduğunu duyurmuştu.

Yeni doğan bebeğinin isminin Lily Koi olduğu bilinen Uzerli, kızlarıyla beraber iç ısıtan bir poz verdi. Evinde yatak odasında kızıyla sempatik anlarını paylaşan ünlü oyuncu, asansörde de poz paylaştı.

İşte Meryem Uzerli'nin kızlarıyla olan paylaşımı ve bazı çok konuşulan fotoğrafları...