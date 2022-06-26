Muhteşem Yüzyıl'ın Mahidevran'ı bikinisiyle ayna karşısında! 'Eyvah alev alev'

Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Mahidevran Sultan"a hayat veren Nur Fettahoğlu'nun ayna karşısında verdiği poz, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Karadenizli bir ailenin çocuğu olan 41 yaşındaki Nur Fettahoğlu, Almanya'da dünyaya geldi.

Doğumundan kısa bir süre sonra ailesiyle Türkiye'ye gelen oyuncu, lise ve üniversite eğitimini tamamladıktan sonra kariyerine Sky Turk'te borsa spikerliği yaparak devam etti.

Fettahoğlu, spikerlik kariyerinin ardından 2011 yılında yayınlanan "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki "Mahidevran Sultan" karakteriyle hayran kitlesine ulaştı.

Çeşitli dizilerde yer alan güzel oyuncu, özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Peyker karakteriyle hafızalara kazındı.

Oyunculuktaki başarısıyla dikkat çeken Nur Fettahoğlu, sosyal medya pozlarıyla da sık sık gündem oluyor.

Güzelliği ve zayıflığıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, görenleri kendine hayran bırakıyor.

"Eyvah alev alev çok güzel çıkmışsın"

Son olarak yatak odasında ayna karşısında bir poz veren güzel isim, görenleri mest etti.

Fotoğrafa binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Oyuncuya "Eyvah alev alev çok güzel çıkmışsın", "Güzel vücut ve güzel zarafet", "Bu ne güzellik" yorumlar yapıldı.