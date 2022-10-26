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    • Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı süper minisiyle büyüledi! Pelin Karahan'a yorum yağdı:"Bu nasıl güzellik"

    Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı süper minisiyle büyüledi! Pelin Karahan'a yorum yağdı:"Bu nasıl güzellik"

    Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Mihrimah Sultan karakteriyle bilinen oyuncu Pelin Karahan, Milano'da verdiği gece pozlarıyla büyüledi. Ünlü isme takipçilerinden de yorum yağdı.
    • 26.10.2022 - 13:51
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    Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ı süper minisiyle büyüledi! Pelin Karahan'a yorum yağdı:'Bu nasıl güzellik'

    Ekranlarda son olarak Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol alan Pelin Karahan; Yuvamdaki Düşman, Yeter, Muhteşem Yüzyıl, Kavak Yelleri gibi dizilerle ekranın sevilen isimleri arasında yer almayı başarmıştı. Şimdilerde hayatına ekranlardan uzakta ailesiyle devam eden ünlü isim Milano'ya gitti. Milano çekildiği süper minili pozlarını takipçileriyle paylaşan isme takipçilerden beğeni yağdı.

    Muhteşem Yüzyıl'ın Mihrimah Sultan'ından olay poz!

    Muhteşem Yüzyıl ın Mihrimah Sultan ı süper minisiyle büyüledi! Pelin Karahan a yorum yağdı:'Bu nasıl güzellik' #1

    Ankara’da doğduğu bilinen ve anneanne tarafından Arnavut kökenli olan Pelin Karahan, anne tarafından Selanik göçmeni olarak bilinmekte. İlkokulu Arı Koleji’nde okuyan isim Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme’den mezun olmuştur. Karahan'ın, okul yıllarında da çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdiği bilinmekteydi. İstanbul’a çalışmak amacıyla gelen ve ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans’a kaydolan isim, kaydolduğu bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekmiştir. Sonrasıda ise Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katılarak Aslı rolüne seçilmiştir.

    "Duru güzellik"

    Son olarak Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ı canlandıran isim Milano sokaklarında süper minisiyle göz doldurdu. Pembe topuklu ayakkabısı ve siyah  deri elbisesiyle poz veren ünlü isme takipçilerden "Duru güzellik", "Bu nasıl güzellik" yorumları yağdı.

    Muhteşem Yüzyıl ın Mihrimah Sultan ı süper minisiyle büyüledi! Pelin Karahan a yorum yağdı:'Bu nasıl güzellik' #2

    "Sen git Milano'ya kepengin önünde fotoğraf çekil"

    Karahan'a bir takipçisinin ise "Sen git Milano'ya kepengin önünde fotoğraf çekil" yorumunda bulunması dikkat çekti.

    İşte Pelin Karahan'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Muhteşem Yüzyıl ın Mihrimah Sultan ı süper minisiyle büyüledi! Pelin Karahan a yorum yağdı:'Bu nasıl güzellik' #3

    Muhteşem Yüzyıl ın Mihrimah Sultan ı süper minisiyle büyüledi! Pelin Karahan a yorum yağdı:'Bu nasıl güzellik' #4

    Muhteşem Yüzyıl ın Mihrimah Sultan ı süper minisiyle büyüledi! Pelin Karahan a yorum yağdı:'Bu nasıl güzellik' #5

    Muhteşem Yüzyıl ın Mihrimah Sultan ı süper minisiyle büyüledi! Pelin Karahan a yorum yağdı:'Bu nasıl güzellik' #6


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