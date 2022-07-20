Muhteşem Yüzyıl'ın minik Şehzade Cihangir'i delikanlı oldu! 'Gözlerine vurulduk'

n Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Şehzade Cihangir'in çocukluğunu oynayan Aybars Kartal Özson'un son halini görenler, tanıyamadı.

Türk televizyonlarına damga vuran tarih dizisi Muhteşem Yüzyıl, ününü korumaya devam ediyor.

Başrollerinde Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Perçin, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç gibi isimleri ağırlayan dizi, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem'in hayatını ekrana taşıdı.

4 sezondan oluşan ve 139. bölümü ile final veren dizi, şimdilerde ünlü olan birçok ismin yer aldığı projelerin başında geliyor.

Bu isimlerden çoğu Muhteşem Yüzyıl sayesinde tanınırken, Şehzade Cihangir'in küçüklüğüne ise Aybars Kartal Özson hayat verdi.

Delikanlı oldu

O zamanlar oldukça küçük olan Aybars Kartal Özson, şimdilerde bir delikanlı...

Son olarak Hekimoğlu dizisinde rol alan Özson'un son halini görenler, neredeyse tanıyamıyor.

O minik halinden eser kalmayan çocuk oyuncu fanatik bir Beşiktaş taraftarı... Sosyal medya hesabında hem Beşiktaş paylaşımları hem de günlük hayatından paylaşımlar yapan Aybars Kartal Özson'a beğeni yağıyor.

İşte minik Şehzade Cihangir'in şimdiki hali...