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    Minik halinden eser kalmadı! Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Cihangir'i Aybars Kartal Özson'un son hali

    Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir'in çocukluğuna hayat veren Aybars Kartal Özson, kocaman oldu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Özson'un son hali dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 16:18
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    Minik halinden eser kalmadı! Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Cihangir'i Aybars Kartal Özson'un son hali

    18 Mayıs 2008 tarihinde Bulgaristan göçmeni bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Aybars Kartal Özson'un hayatı, bir reklam filminde rol almasıyla değişti.

    ''Bir Çocuk Sevdim'' isimli dizide Hasan karakterine hayat veren Aybars Kartal Özson, sonrasında bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan ''Muhteşem Yüzyıl'' dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

    Muhteşem Yüzyıl dizisinin 3. sezonunda hayat verdiği Şehzade Cihangir karakteriyle adından söz ettiren Özson, daha sonra pek çok dizide yer aldı.

    Oyunculuk yeteneğinin doğuştan geldiğini söyleyen Özson, yönetmen olmak istediğini açıklamıştı.

    KOCAMAN OLDU

    Akıllarda Muhteşem Yüzyıl'ın Şehzade Cihangir'i olarak yer edinen Aybars Kartal Özson'un minik halinden eser kalmadı.

    Son olarak ''Hekimoğlu'' dizisinde rol alan Özson'un son haline beğeni yağdı.

    Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan Özson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında sık sık Beşiktaş'a yer veriyor.

    Minik halinden eser kalmadı! Muhteşem Yüzyıl ın Şehzade Cihangir i Aybars Kartal Özson un son hali #1

    Minik halinden eser kalmadı! Muhteşem Yüzyıl ın Şehzade Cihangir i Aybars Kartal Özson un son hali #2

    Minik halinden eser kalmadı! Muhteşem Yüzyıl ın Şehzade Cihangir i Aybars Kartal Özson un son hali #3

    Minik halinden eser kalmadı! Muhteşem Yüzyıl ın Şehzade Cihangir i Aybars Kartal Özson un son hali #4

    Minik halinden eser kalmadı! Muhteşem Yüzyıl ın Şehzade Cihangir i Aybars Kartal Özson un son hali #5

    Minik halinden eser kalmadı! Muhteşem Yüzyıl ın Şehzade Cihangir i Aybars Kartal Özson un son hali #6

    Minik halinden eser kalmadı! Muhteşem Yüzyıl ın Şehzade Cihangir i Aybars Kartal Özson un son hali #7

    Minik halinden eser kalmadı! Muhteşem Yüzyıl ın Şehzade Cihangir i Aybars Kartal Özson un son hali #8


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