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    Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızı Baba dizisine geliyor! Güzel oyuncu Kadir ve Sevil'in arasını bozacak

    Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisinin kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı. Kadir ile yolları kesişecek olan güzel ismin, hikayedeki dengeleri nasıl değiştireceği ise merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 12:09
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    Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızı Baba dizisine geliyor! Güzel oyuncu Kadir ve Sevil'in arasını bozacak

    Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Baba, her salı akşamı milyonları ekran başına toplamayı başarıyor.

    Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Deniz Hamzaoğlu ve Beril Pozam gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi, reyitnglerde inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.

    Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle herkesin ilgisini çeken dizi, etkileyici bir aile dramasını ekranlara taşıyor.

    Önümüzdeki sezonda da ekran yolculuğuna devam edecek olan diziden izleyicileri sevindirecek bir haber geldi.

    Her bölümü heyecanla beklenen dizinin usta isimlerden oluşan dev kadrosuna sürpriz bir oyuncu daha katıldı.

    DİLARA AKSÜYEK BABA'NIN KADROSUNA KATILDI

    Arıza dizisinde hayat verdiği Füsun karakteriyle adından söz ettiren ve son olarak Baş Belası dizisinde rol alan başarılı oyuncu Dilara Aksüyek, Baba dizisinin kadrosuna dahil oldu.

    Dilara Aksüyek, bir uçak kazasıyla hayatları değişen Saruhanlı ailesinin hikayesine bu hafta ekrana gelecek yeni bölümle birlikte dahil olacak ve farklı karakteriyle dikkat çekecek.

    Aksüyek'in canlandıracağı Elif karakterinin, Tolga Sarıtaş'ın hayat verdiği Kadir karakteriyle yollarının nasıl kesişeceği merak konusu olurken, hikayenin dengelerini nasıl değiştireceği de heyecanla bekleniyor.

    Güzel oyuncu, bir döneme damga vuran İstanbullu Gelin ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizilerinde sergilediği performansıyla da adından söz ettirmişti.

    Muhteşem Yüzyıl ın yıldızı Baba dizisine geliyor! Güzel oyuncu Kadir ve Sevil in arasını bozacak #1

    Muhteşem Yüzyıl ın yıldızı Baba dizisine geliyor! Güzel oyuncu Kadir ve Sevil in arasını bozacak #2

    Muhteşem Yüzyıl ın yıldızı Baba dizisine geliyor! Güzel oyuncu Kadir ve Sevil in arasını bozacak #3

    Muhteşem Yüzyıl ın yıldızı Baba dizisine geliyor! Güzel oyuncu Kadir ve Sevil in arasını bozacak #4

    Muhteşem Yüzyıl ın yıldızı Baba dizisine geliyor! Güzel oyuncu Kadir ve Sevil in arasını bozacak #5


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