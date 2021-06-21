Müjde Uzman kimdir? Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur sevgili mi?

Müjde Uzman hakkındaki bilgiler magazin gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Oğuzhan Uğur ile birlikte olan Müjde Uzman kimdir? İşte ayrıntılar...

Oyuncu, müzisyen ve YouTube fenomeni Oğuzhan Uğur ile sevgili olduklarını duyuran Müjde Uzman, gündemin merak edilen isimleri arasında yer alıyor.

Yaşı, hayatı ve mesleğine dair bilgiler çiftin sevenleri tarafından araştırılıyor.

Müjde Uzman kimdir, kaç yaşındadır? Müjde Uzman kaç ne iş yapıyor, aslen nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu.

Peki Müjde Uzman kimdir? İşte hayatı ve biyografisi...

MÜJDE UZMAN KİMDİR?

36 yaşındaki Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Kariyerine modellik ile başlayan Uzman, ardından Vj'lik yapmış daha sonra oyunculuğa adım atmıştır.

Oyunculuk kariyerine ilk kez 2008 yılında rol aldığı Paramparça Aşklar adlı diziyle başlayan oyuncu günümüze kadar bir çok dizi ve proje de yer aldı.

2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Muhteşem Yüzyıl, 20 Dakika ve Kiralık Aşk gibi dizilerde yer alan Müjde Uzman, sinema dünyasına 2015 yılında Hadi İnşallah filmi ile adım atmıştır.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde Pilot Üsteğmen Funda Turaç karakterine hayat veren Müjde Uzman 1.72 metre boyunda, 54 kilo ve Terazi burcudur.

Uzman, 2014 yılında troid kanserine yakalandığına duyurmuştu.