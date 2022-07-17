Mükemmel Eşleşme 2. bölüm fragmanı: Gerilim yükseliyor! Pınar evlilik teklifini kabul edecek mi?

TRT1'in yeni dizisi Mükemmel Eşleşme'nin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı.

TRT1 ekranlarında Seksenler'in yerini dolduracak olan yeni dizi, ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Birol Güven'in kaleminden çıkan yeni aile komedisi dizisi Mükemmel Eşleşme, seyircinin ilgisini çekmeyi başardı.

Başrollerinde Ahmet Kayakesen ve Ayşegül Günay'ın yer aldığı dizi, görücü usulü evlilik macerasını ekranlara getiriyor.

Çekimleri, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapılan 'Mükemmel Eşleşme', her cumartesi saat 20'de TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

2. bölüm fragmanı

Evlenmeyi düşünmeyen Pınar ve Kerem, ailelerin ısrarı ile karşı karşıyadır.

Ancak Kerem de Pınar da görücü usulü evliliğe şiddetli karşı çıkar. Hatta bir birleriyle görüşmek, tanışmak bile istemezler. Onları ikna etmek çok zor olsa da aileler pes edecek gibi değildir.

Evlilik aşkı bitirmez, başlatır diyen dizide Pınar, Kerem'in teklifini kabul edecek midir?

İşte Mükemmel Eşleşme 2. bölüm fragmanı...

Mükemmel Eşleşme ikinci bölüm FRAGMANI -İZLE