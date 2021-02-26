Ünlü müzisyen Mümin Sarıkaya, Star TV ekranlarında yayımlanan İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alıyor. İzleyenler, Mümin Sarıkaya’nın hayatını merak ediyor.

Star TV'nin efsane programı İbo Show, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden başarılı sanatçıları ağarlayacak.

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında ''Ben Yoruldum Hayat'' adlı şarkısıyla tanınan Mümin Sarıkaya yer alıyor.

Vatandaşların ilgisini çeken usta sanatçı Mümin Sarıkaya'nın hayatı merak ediliyor. Arama motorları üzerinden ''Mümin Sarıkaya kimdir, kaç yaşında?'' sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Mümin Sarıkaya kimdir, kaç yaşında? Mümin Sarıkaya nereli, evli mi? İşte, Mümin Sarıkaya'nın hayatı ve biyografisi..

MÜMİN SARIKAYA KİMDİR?

1978 yılında Yozgat'ta doğan Türk Halk Müziği Sanatçısı Mümin Sarıkaya, daha 1 yaşındayken babasını kaybetmiştir. Küçük yaşta hayat mücadelesine başlayan Sarıkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamlamıştır.

10 yaşında ağabeyinin yanında bateri çalmaya başlamış ve ilk bağlama dersini de ağabeyinden almıştır. 28 yıl boyunca bağlama çalmış, daha sonraki yıllarda beste yapmaya başlamıştır.

Şarkılarını sosyal medya platformlarında yayınlayan Mümin Sarıkaya, Youtube'da paylaştığı "Ben Yoruldum Hayat" bestesi ile kendini milyonlara tanıtmıştır. Şarkısının birçok dizide yer almasıyla video klibi 100 milyonun üzerinde izlenmiştir.

Sarıkaya, Ahmet Çelenk ile yolları kesiştikten sonra eserlerini bir albümde toplamaya karar vermiştir. Türkiye'nin farklı yerlerinde konserlerine devam ederken, aynı zamanda albüm hazırlıklarını tamamlamıştır.

Sarıkaya'nın, "Ben Yoruldum Hayat" ve daha önce single olarak yayınladığı "Al Başımdan Bu Dertleri" parçalarının da bulunduğu albümde 10 şarkı yer almaktadır. Ayrıca albümde yer alan 6 parçanın sözleri Sarıkaya'ya aittir.

Sarıkaya Yozgat'ta Müzisyenler ve Sanatçılar Derneği Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

MÜMİN SARIKAYA EVLİ Mİ?

Mümin Sarıkaya'nın evli olup olmadığına dair hiç bir bilgi bulunmamakla beraber sosyal medya hesabında da bu yönde bir paylaşımda bulunmamıştır.

MÜMİN SARIKAYA ŞARKILARI