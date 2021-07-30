Mumya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tom Cruise'dan benzersiz bir aksiyon!

2017 yılında vizyona giren fantastik, macera, korku türlerindeki Mumya filmi, bu akşam evlerinize konuk oluyor. Peki Mumya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Mumya filmi konusu ve oyuncuları.

Yönetmen koltuğunda Alex Kurtzman'ın oturduğu, senaryasunu David Koepp ve Christopher McQuarrie'nin birlikte kaleme aldığı Mumya filmi, bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Tom Cruise ve Russel Crowe gibi ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı film lahitte gömülü bir prensesin uyanış hikayesini anlatıyor.

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan filmi yayın akışında gören izleyiciler, akşam saatini iple çekiyor.

Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilgi çeken Mumya filminin konusu oyuncu kadrosu ve nerede çekildiği araştırılıyor.

Peki Mumya filmi nerede çekildi? Mumya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Mumya filmi konusu ve oyuncuları...

MUMYA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Mumya filminin çekimleri, Kanada ve Çin olmak üzere iki ayrı ülkede yapıldı.

MUMYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır.

Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır.

MUMYA FİLMİ OYUNCULARI - KARAKTERLERİ