Mumya filminin başrolü Brendan Fraser'ın son hali

Gişe rekorları kıran "Mumya" filminin yıldız oyuncusu Brendan Fraser, şimdilerde 53 yaşında. Yakışıklılığı ve fitliği ile dillere destan olan aktörün son halini görenler şoke oldu.

2000’lerin başında Mumya filmi ile yıldızı parlayan Brendan Fraser, ekranlardan uzaklaştı.

İlk olarak George of the Jungle (Orman Kaçkını) isimli komedi filmindeki performansıyla adından söz ettirdi.

Maymunlar tarafından yetiştirilen bir adamın hikayesi izleyicilerin kalbini fethetti ve dünya çapında 174 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.

Ardından, The Mummy (Mumya) serisindeki oyunculuğu ile zirveyi gördü.

54 yaşında olan Brendan Fraser, Mumya üçlemesindeki Rick O'Connell rolüyle kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.

Hollywood dünyasına adeta damgasını vuran ünlü aktör, oyunculuğa başlamadan önce farklı yerlerde çalıştı, hatta bir mağazada hokkabazlık yaptı.

Şimdi sosyal medya kullanıcıları, bir zamanlar çok popüler olan bu aktöre ne olduğunu merak ediyor.

Eski halinden eser yok

Orman Kaçkını ve Mumya serisinin yanı sıra Encino Man, Bedazzled, Looney Tunes: Back in Action, Journey to the Center of the Earth, School Ties, Gods and Monsters, The Quiet American ve Crash filmlerindeki rolleriyle de bilinen ünlü oyuncunun son görüntüsü hayrete düşürdü.



Yıllar içindeki değişimiyle gündem olan oyuncunun kilo aldığı ve gür saçlarının ise döküldüğü görüldü.

İşte Brendan Fraser'ın son görüntüsü...