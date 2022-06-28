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    Murat Arkın kimdir,kaç yaşında? Cüneyt Arkın'a benzerliği dikkat çekiyor..

    Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın'ın hayatı hakkında merak edilenler…
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 11:50
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    Murat Arkın kimdir,kaç yaşında? Cüneyt Arkın'a benzerliği dikkat çekiyor..

    Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefat etmesinden sonra gözler ailesine çevrildi.Cüneyt Arkın'ın kendisine benzerliğiyle bilinen oğlu Murat Arkın'ın hayatı merak edilenler arasında yer aldı.

    Murat Arkın kimdir,kaç yaşında? Cüneyt Arkın a benzerliği dikkat çekiyor.. #1

    Babası gibi oyuncu olan Murat Arkın kimdir,kaç yaşında ve rol aldığı projeler gibi bir çok konu merak ediliyor.Peki kimdir Murat Arkın? İşte cevabı..

    Murat Arkın kimdir?

    4 Mayıs 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Murat Arkın'ın kimlikteki ismi Murat Cüreklibatur'dur.Babasının izinden giderek oyuncu olan Murat Arkın babasına olan benzerliği ile dikkat çekiyor.

    Murat Arkın kimdir,kaç yaşında? Cüneyt Arkın a benzerliği dikkat çekiyor.. #2

    Çocukken babası Cüneyt Arkın'ın rol aldığı Vatandaş Rıza ve Önce Hayeller Ölür isimli filmlerde çocuk oyuncu olarak rol almış ve oyunculuk deneyimini tatmıştır.

    Murat Arkın Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümü mezunudur.

    Yüksek lisans için gittiği Londra'ya yerleşen Arkın bir süre burada yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönerek oyunculuk yapmaya başladı.

    Murat Arkın kimdir,kaç yaşında? Cüneyt Arkın a benzerliği dikkat çekiyor.. #3

    Londra'dan döndükten sonra ilk olarak Pis Yedili dizisinde boy gösteren Murat Arkın daha sonra Börü ve Dağ filmlerinde rol alarak adından söz ettirmiştir.

    Murat Arkın'ın rol aldığı projeler

    - Panzehir

    - Dağ 2

    - Arif V 216

    - Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

    - Börü

    - Harem

    - Pis Yedili

    - Makine Kada

    - Uykusuzlar Kulübü

    - Börü 2039


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