Murat Bardakçı: Atatürk bamyayı çok severdi

Ünlü tarihçi yazar Murat Bardakçı, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemeğin kuru fasulye değil, bamya olduğunu söyledi.

Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programına tarihçi yazar Murat Bardakçı konuk oldu.

Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Bardakçı, yeni kitabında yazdığı Atatürk'e dair bilinmeyenleri anlattı.

"DİYORLAR YA HER AKŞAM KURU FASULYE YERDİ, ÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Hani diyorlar ya 'Her akşam kuru fasulye yerdi, yanında pilav sever' öyle bir şey yok" diyen Bardakçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"DEVAMLI YEDİĞİ TEK BİR ŞEY VAR, O DA BAMYA"

"Devamlı yediği bir tek şey var: Bamya. Mesela Kılıç Ali, 50'li yıllarda diyor ki, Atatürk hastalığı zamanın enginar istedi, Paşam mevsimi değil dediler, ben enginarını yiyemeden gideceğim dedi, o da diyor hiç enginar yemedi diyor. Yahu son 15 gününde 3 kere yemiş. Birileri bir şey uyduruyor, kuru fasulye de böyle. Efendim leblebi, kuru fasulye. Olur mu öyle şey, rakının yanında kuru fasulye yenir mi?! Gazdan ölürsün.

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"BİRİSİ BİR ŞEY UYDURUYOR, BİZ ONUN PEŞİNDEN GİDİYORUZ"

Bamyayı çok sevdiği belli, bir yerden geliyorlar bamya yemiş ama konserve yemiş, bamya kalmamış. Gece Dolmabahçe'ye çıkmışlar, zehirlenmiş. Hükümet meselesi, kıyamet kopmuş Paşam zehirlendi diye. Hatta ertesi sabah Neşet Ömer geliyor, muayene ediyor, bütün bamyaları topluyorlar. Yani o derece, tazesi yoksa konservesini yiyor. Ama birisi bir şey uyduruyor, biz onun peşinden gidiyoruz."