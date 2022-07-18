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    Murat Boz aşk iddialarına cevap verdi! 'Sadece arkadaşız'

    Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı iddia edilen Murat Boz, önemli açıklamalarda bulundu.
    • 18.07.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 17:29
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    Murat Boz aşk iddialarına cevap verdi! 'Sadece arkadaşız'

    Ünlü şarkıcı Murat Boz ile başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün sosyal medyanın gündeminde...

    Dijital bir platform Netflix için çekilen "Another Self" dizisinde başrolü paylaşan Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

    Geçtiğimiz haftalarda çıkan aşk dedikodularının ardından ikilinin yan yana verdiği poz ise hayranlarını heyecanlandırdı.

    Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddiası yeniden gündeme geldi.

    Şarkıcının, oyuncunun oturduğu Anadolu Yakası'na taşınması kafaları iyice karıştırdı.

    Boz'un, Büyüküstün ile daha çok zaman geçirmek için taşındığı iddia edildi.

    Murat Boz, aşk iddialarına sessiz kalmadı.

    "Tuba işe arkadaşız"

    Yakışıklı şarkıcı muhabirlerin, "Tuba Büyüküstün ile aranızda bir şey var mı?" sorusuna yanıt verdi.

    Boz, "Öyle bir şey yok. Biz diziyle birlikte tanıştık arkadaş olduk. Tıpkı ekipteki diğer oyuncu arkadaşlar gibi. Gerçekten çok iyi bir ekip olduk. Hala da bir vesilesi ile buluşup görüşüyoruz. Tuba ile arkadaşız." ifadelerini kullandı.

    Murat Boz aşk iddialarına cevap verdi! Sadece arkadaşız #1

    Murat Boz aşk iddialarına cevap verdi! Sadece arkadaşız #2

    Murat Boz aşk iddialarına cevap verdi! Sadece arkadaşız #3


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