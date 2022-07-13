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    Murat Boz ve Burcu Özberk partner olacak! Amazon'un ilk yerli filmi çıkıyor!

    Ünlü dizi platformu Amazon ilk yerli projesi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.İşte merak edilen tüm detaylar...
    • 13.07.2022 - 10:47
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    Murat Boz ve Burcu Özberk partner olacak! Amazon'un ilk yerli filmi çıkıyor!

    Ülkemizde her geçen gün popülerliği artan dijtal dizi platformları yatırımlarını büyütmeye devam ediyor.Milyonlarca aboneleri bulunan dizi ve film platformları yeni içerikleri ile kullanıcıları heyecanlandırıyor.

    Amazon'un ilk yerli film için kolları sıvadığı açıklandı.Platform ilk yerli film için şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Burcu Özberk ile el sıkıştı.

    Murat Boz ve Burcu Özberk partner olacak! Amazon un ilk yerli filmi çıkıyor! #1

    Başrollerini Murat Boz ve Burcu Özberk'in paylaşacağı filmin ismi "Rüyanda Görürsün" olacak.

    Murat Boz ve Burcu Özberk partner olacak! Amazon un ilk yerli filmi çıkıyor! #2

    Filmin konusu ve diğer oyuncular hakkında başka bir net bilgi bulunmuyor.Murat Boz ve Burcu Özberk'in hayranları büyük bir heyecanla filmin konusunu ve çekimlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor..


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