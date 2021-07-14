Murat Dalkılıç ile anılan Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş'ın biyografisi..

Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddia edilen Sitare Akbaş'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Dalkılıç'ın hayranları, "Sitare Akbaş kimdir? sorusunu gündeme taşıdı. İşte Sitare Akbaş'ın biyografisi..

Bir dönem, Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan ve Hande Erçel'in yakın arkadaşı olan Sitare Akbaş, gönlünü Murat Dalkılıç'a kaptırdı.

Hande Erçel'in eski sevgilisi olan Murat Dalkılıç ile yeni bir aşka yelken açtığı belirtilen Sitare Akbaş'ın, hayatı ve kariyerindeki başarıları merak edilmeye başlandı.

Akbaş'ın, geçtiğimiz gün Yalıkavak Miya Beach'te sezonun ilk konserini veren Murat Dalkılıç'ı dinlemeye gittiği ve ikilinin tüm gün Dalkılıç'la göz göze şarkılar söyledikleri beirtildi.

Bu gelişmelerin akabinde, "Sitare Akbaş kimdir?" sorusu gündeme geldi.

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tam adı; Makbule Sitare Akbaş’tır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kariyerine ilk adımı Beşinci Boyut dizisiyle atan ve Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Zeyno karakteri ile tanınmaya başlayan Sitare Akbaş, şu dizilerde oynadı;

Fatmagül’ün Suçu Ne?

Dila Hanım

Emanet

Urfalıyam Ezelden

Analar ve Anneler

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