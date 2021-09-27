Murat Dalkılıç sırılsıklam aşık: Hande Erçel kimdi?

Sitare Akbaş ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç, yalnızlığına noktayı koydu. Dalkılıç sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa, 'Seninle her şeye varım ben' şarkısını ekledi. Şarkıcının mutlu olduğu görüldü.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç aşkı magazin basınının sürpriz ilişkileri arasında yer alıyordu.

İkilinin uzun süren aşkının nikah masasında sonlanacağı düşünülürken, çift ani bir kararla ayrıldı.

Murat Dalkılıç annesini kaybettiğinde Erçel'e destek olmuş, onu bir an bile yalnız bırakmamıştı.

Bu ilişkinin bitmesi hayranları üzerken, Hande Erçel "Sen Çal Kapımı" dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin ile yeni bir aşka yelken açtı.

İkili aşklarını doludizgin yaşarken, Murat Dalkılıç ise Hande ile aynı dizide oynayan Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırdı.

Hande Erçel'in hayranları bu aşka sinirlenirken, Akbaş'ın dostu Erçel'e yanlış yaptığı söylendi.

SÖYLENTİLER İNAT MURAT DALKILIÇ MUTLU

İlk zamanlar ilişkiyi inkar eden şarkıcı, yeni sevgilisiyle paylaşım yaptı.

Murat Dalkılıç, hız trenindeki anlarını Kayahan'ın "Seninle her şeye varım ben" şarkısı eşliğinde takipçileriyle paylaştı. Sitare Akbaş ise paylaşıma gülerek yanıt verdi.

Bu gelişmelerin üzerine sosyal medya kullanıcıları, "Murat Hande'yi unuttu, aşkı buldu" yorumlarını yaptı.