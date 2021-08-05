Murat Dalkılıç'ın ilişkisi başladığı hızla bitti! Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş neden ayrıldı?

Murat Dalkılıç'ın ilişkisi başladığı hızla bitti! Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş neden ayrıldı?

Murat Dalkılıç'ın kısa bir süre önce Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açtığı belirtilmişti. Ancak ikilinin ayrıldığı iddia edildi. Ayrılığı öğrenenler, "Aşkı başladığı gibi bitti" yorumunu yaptı.

Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile uzun süredir devam eden ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırdı.

Erçel'in annesini kaybettiğinde yanında olan ve evlenecekleri konuşulan ikilinin ayrılığı, hayranlarını şoke etti.

Ancak ayrılığın ardından Sen Çal Kapımı dizisinde "Eda" karakterini canlandıran Hande Erçel, aynı dizide "Serkan Bolat" karakterine hayat veren Kerem Bürsin ile yeni bir aşka başladı.

Dalkılıç ise bu gelişmenin ardından gönlünü aynı dizide rol alan Sitare Akbaş'a kaptırdı.

Bu aşk Hande'nin hayranları tarafından tepki çekerken, ikilinin ise mutlu olduğu iddia edilmişti.

BAŞLADIĞI HIZLA BİTTİ..

Ancak Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş'ın ayrıldığı belirtildi. İkilinin ayrılık nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz cuma gecesi üç kadınla Emirgan’da bir mekanda eğlenen Murat Dalkılıç'ın, özellikle birisiyle oldukça samimi olduğu iddia edildi.

Dalkılıç’ın Akbaş’ı çabuk unuttuğunu dile getiren hayranları, “Hızlı başlayan ilişkisi hızlı bitti.” yorumunda bulundu.