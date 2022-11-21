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    Murat Göğebakan filminin kadrosu! İhanet eden eşini bakın kim oynayacak...

    Ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın hayatı beyaz perdeye uyarlanıyor. Göğebakan'ın hayatını anlatacak olan sinema filminin başrol oyuncuları da belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 16:49
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    Murat Göğebakan filminin kadrosu! İhanet eden eşini bakın kim oynayacak...

    "Kalbim Yaralı", "Vurgunum", "Ben Sana Aşık Oldum" gibi şarkılarıyla milyonların kalbine kazınan sanatçı Murat Göğebakan, beyazperde ile hayat bulacak.

    46 yaşında hayata veda eden Göğebakan, yaşamına müzik kariyerinin yanı sıra birçok acıyı sığdırdı.

    Şarkılarıyla yürek sızlatan sanatçı, ihanetin ardından kansere yakalanarak vefat etti.

    Murat Göğebakan'ın biyografisi, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

    2014 yılında hayatını kaybeden Göğebakan'ın hayatını anlatan film, 2023’ün ilk aylarında vizyona girecek.

    İşte oyuncu kadrosu

    Filmin oyuncu kadrosu ise netleşti. Başrolü oynayacak olan Burak Sevinç'in partneri belli oldu.

    Filmde Murat Göğebakan’ın Adana’daki ilk eşini Hande Soral oynuyor.

    Geçen yıllarda uykudayken girdiği şeker koması yüzünden genç yaşta vefat eden Bekmez’e filmde Tuvana Türkay hayat veriyor.

    Göğebakan’ın babasını Necmi Yapıcı, annesini Feride Çetin, Murat Göğebakan’ın çocukluğunu Kadir Bertan canlandıracak.

    Murat Göğebakan filminin kadrosu! İhanet eden eşini bakın kim oynayacak... #1


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