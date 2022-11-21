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Murat Göğebakan filminin kadrosu! İhanet eden eşini bakın kim oynayacak...

Murat Göğebakan filminin kadrosu! İhanet eden eşini bakın kim oynayacak...

Ünlü sanatçı Murat Göğebakan'ın hayatı beyaz perdeye uyarlanıyor. Göğebakan'ın hayatını anlatacak olan sinema filminin başrol oyuncuları da belli oldu.