- Haberler
- Medya Haberleri
- Murat Göğebakan filminin kadrosu! İhanet eden eşini bakın kim oynayacak...
Murat Göğebakan filminin kadrosu! İhanet eden eşini bakın kim oynayacak...
- Haber Merkezi
- 21.11.2022 - 16:49
"Kalbim Yaralı", "Vurgunum", "Ben Sana Aşık Oldum" gibi şarkılarıyla milyonların kalbine kazınan sanatçı Murat Göğebakan, beyazperde ile hayat bulacak.
46 yaşında hayata veda eden Göğebakan, yaşamına müzik kariyerinin yanı sıra birçok acıyı sığdırdı.
Şarkılarıyla yürek sızlatan sanatçı, ihanetin ardından kansere yakalanarak vefat etti.
Murat Göğebakan'ın biyografisi, sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
2014 yılında hayatını kaybeden Göğebakan'ın hayatını anlatan film, 2023’ün ilk aylarında vizyona girecek.
İşte oyuncu kadrosu
Filmin oyuncu kadrosu ise netleşti. Başrolü oynayacak olan Burak Sevinç'in partneri belli oldu.
Filmde Murat Göğebakan’ın Adana’daki ilk eşini Hande Soral oynuyor.
Geçen yıllarda uykudayken girdiği şeker koması yüzünden genç yaşta vefat eden Bekmez’e filmde Tuvana Türkay hayat veriyor.
Göğebakan’ın babasını Necmi Yapıcı, annesini Feride Çetin, Murat Göğebakan’ın çocukluğunu Kadir Bertan canlandıracak.