Savaş bölgelerinde mağdur olanların yaşamını gördüğünü ve mevcut şartlardaki yaşamlarının zorluğuna değinen şarkıcı Murat Kekilli, "Bir sanatçı duyarsız kalıyorsa insan değildir" dedi.

Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına katılan şarkıcı Murat Kekilli, İHH'nın daveti üzerine Suriye'ye gittiği süreci aktardı.

Herhangi bir ücret almadan gönüllü olarak bölgeye gittiğini söyleyen Kekilli, gördüğü anne ve babasız çocuklar karşısında duyduğu üzüntüyü aktardı.

"GİT O ÇADIRDA 10 DAKİKA YAŞA BAKALIM"

Savaş mağduru ailelerin yaşadığı çadırlara dikkat çeken Kekilli, "Orada seni, beni bağlasalar yani git o çadırda 10 dakika yaşa bakalım. Ortak kullanım alanı balçıktan geçilmiyor. Duyarsız kalabilir miyim evet, cebimi doldurabilir miyim evet ama orada da olabilirim. O hayatı paylaşabilirim. Onları görünce çok daha mutlu olurum." dedi.

Murat Kekilli: Sanatçılar duyarsız kalıyorsa insan değil VİDEO



"NEDEN DERTLERİNE ORTAK OLMAYAYIM, BEN İNSAN DEĞİL MİYİM"

Bu gibi konularda daha duyarlı olmak gerektiğine değinen Kekilli, "Nasılsınız amca diyorum 'elhamdülillah' diyor. Allah Allah diyorum, suyu yok, ekmeği yok, çadırda yaşıyor. Kaba bir tabir olacak ama köpek bağlasan durmaz. O insanların dertlerine ortak olmayayım mı ben yani. Ben insan değil miyim? Duyarsız mı olmalıyım? Ben insanım insan, günah." ifadelerini kullandı.

"EĞER SANATÇI DUYARSIZ KALIYORSA, İNSAN DEĞİL"

Yaşananlar karşısında sessizliğini koruyanları da eleştiren Kekilli, "Aşkımı da şarkılarıma yansıtmak zorundayım, zorbalığı da oradaki zulmü de... Bir yara varsa, hepimizi ilgilendiriyor. İnsani apoletlerimizin önüne hiçbir şey koymamalıyız. 11 Eylül'de içimiz sızlamadı mı? Orada bir yara varsa bu insanlığın çirkinlği, insanlığı ayıbı. Sanatçıların duyarsız kalmasının ayıbı. Eğer duyarsız kalıyorsa insan değil. Öl yani." açıklamasında bulundu.