Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilaj ile ilgili temizlik çalışmalarının başladığını belirterek "Marmara Denizi 5 yıl içinde eski haline gelecek" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TRT Haber özel yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sorunuyla ilgili temizlik çalışmaların başlatıldığını belirten Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"22 MADDELİK EYLEM PLANI AÇIKLADIK"

"Müsilajla alakalı çalışmalarımızı yürüttük. Bu çerçevede çok kapsamlı, kapsayıcı, ortak akılla ve bilim insanlarımızın olduğu bir çalıştay süreci başlattık. Buradaki kirliliğin ana kaynakları nedir, bundan sonraki adımlarımızı ona göre belirlememiz gerekir diye çalıştay başlattık. Belediyelerimizin, hocalarımızın katıldığı Marmara bölgesinde ne kadar il varsa yetkililerin katıldığı bu çalışmayı yaptık. 22 maddelik bir eylem planı açıkladık.

Murat Kurum: Marmara Denizi 5 yıl içinde eski haline gelecek VİDEO

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"MARMARA DENİZİ 5 YIL İÇİNDE ESKİ HALİNE GELECEK"

Buradaki çalışmaları 3 başlıkla özetleyebiliriz. Marmara en sıcak denizimiz konumunda. Deniz sıcalıklığı 2,5 derece artmış durumda. Sıcaklığın artması ana etkenlerden bir tanesi. Marmara Denizi'nin durağan yapısı önemli rol aynıyor. Üçüncü olarak da azot ve fosforun bolluğu. Denizdeki mikroorganizmalar azot ve fosforu yiyerek şişiyorlar. Bunlar öldükten sonra denizin yüzeyine çıkıyor. Evsel ve sanayi atıklardan kaynaklı denize bırakılan kirlilik etkili oluyor. Yayılı kaynaklar var. Zirai kaynaklar, hayvansal atıklar, gemiden kaynaklı kirleticiler var. Mikrobiyolojik kirlilikler öne çıkıyor. Bir eylem planı hazırladık. Azot miktarını azaltmak bilim insanlarımızca bize tavsiye edilen bir yöntemdi. Marmara Denizi 5 yıl içinde eski haline gelecek. Bilim insanlarımızın katkısıyla hem denizin yüzeyinden hem altından numuneler aldık. Arıtma tesislerinin incelemesini yapıyoruz. Bu çalışmalar netince 22 maddelik bir eylem planı hazırladık."