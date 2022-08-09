Murat Yıldırım'dan flaş karar! Aziz dizisindeki akıbeti... Kriz mi çıktı?

Aziz dizisinden ayrılacağı konuşulan Murat Yıldırım, sosyal medya üzerinden iddialara ilişkin yanıt verdi.

O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği Aziz dizisi, ilk sezonu ile dikkatleri üzerine çekti.

Senaryosunu Eda Tezcan'ın yazdığı dizide Zeynep Günay Tan proje danışmanlığını üstlenirken, başrolleri ise Murat Yıldırım ve Simay Barlas paylaşıyor.

Damla Sönmez'in ayrıldığı dizi yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanırken, bazı pürüzler çıktı.

Hatay’da Fransız-Türk döneminde yaşananları anlatan diziden Aziz karakterini canlandıran Murat Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi.

Yeni sezonda Murat Yıldırım'ın olmayacağını öğrenen hayranları şoke olurken, oyuncudan açıklama gecikmedi.

Murat Yıldırım sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak, iddialar hakkında ilk ve son kez konuştu.

Murat Yıldırım, Aziz dizisinden ayrılıyor mu?

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas ve Fırat Tanış'ın başrolünde olduğu Aziz dizisinde senaryo krizi yaşandığı iddia edilmişti.

Dizinin senaristi değişince iddialara göre; Murat Yıldırım rahatsız olmuştu.

Amerika'dan dönüp dönmeyeceği belli olmadığı söylenen Yıldırım hemen açıklama yaptı.

Murat Yıldırım, "Diziye dönmeyeceğime dair haberler doğru değil" diyerek şunları söyledi:

"Sevgili Eylem Canpolat kalemini çok beğendiği ve aynı zamanda sevdiğim bir arkadaşım. Ben tahmini 22 Ağustos gibi işimin başındayım. Aziz dizisinin yepyeni ve güçlü bir hikâte ile döneceğinin sözünü verebilirim."