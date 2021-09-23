Murat Yıldırım'dan yeni imaj! Aziz dizisiyle dönüyor

Aziz dizsiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Murat Yıldırım imaj değişikliğine gitti. Oyuncunun yeni imajı hayranları tarafından beğenilerken, dizinin çekimleri ise başladı.

Ramo dizisinde Esra Bilgiç ile iyi bir uyum yakalayan ve beğenilen Murat Yıldırım, Aziz dizisi ile yeniden ekranlarda olacak.

Ekranlara çok ara vermeden geri dönmeye hazırlanan Yıldırım, Aziz dizisinde başrolü Damla Sönmez ile paylaşacak.

Damla Sönmez Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat vermeye hazırlanırken, dizinin yönetmenliğini ve tasarımını Zeynep Günay Tan üstleniyor.

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'un oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz dizisi, Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak.

Dizi öncesi imajını yenileyen Murat Yıldırım, hayranlarından yeni imajına dair tam not aldı.

MURAT YILDIRIM'DAN YENİ İMAJ

Çekimleri başlayan Aziz dizisinde oynayan Murat Yıldırım’ın rolü için değişen imajına sosyal medyadan yorum yağdı.

Karizması ve yakışıklılığı konuşulan oyuncunun yeni imajı sevenleri tarafından beğenildi.

AZİZ DİZİSİNİN KONUSU

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar, (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur.

Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.